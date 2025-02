Wie man den SBK-Auftakt auf Phillip Island sehen kann 20.02.2025 - 06:07 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Auch Möwen sind bei der Superbike-WM als Zuschauer dabei

Die Superbike-WM 2025 steht in den Startlöchern, und bereits am Freitag beginnt in Australien das erste Meeting. Die gute Nachricht: In Deutschland, Österreich und der Schweiz kann man den Saisonauftakt live verfolgen.