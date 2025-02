Petrucci (3.) weiß: «Dann steige ich auf 4 Räder um»

Danilo Petrucci (Ducati) beendete den Superbike-Test auf Phillip Island auf Rang 3. Trotz seines stressigen Winters fühlt er sich bereit. Er möchte noch viele Saisons fahren, danach wird es ihm auch nicht langweilig.

Danilo Petrucci (Ducati) präsentierte sich beim Superbike-Test auf Phillip Island in einer guten Form. Er war an beiden Tagen bei den Schnellsten dabei. In der kombinierten Zeitenliste belegte er Rang 3 – mit 0,499 sec Rückstand auf Nicolo Bulega (Ducati). «Ich denke, dass Bulega momentan etwas mehr hat. Um das Podium können derzeit ich, Iannone, Bautista, Toprak und die beiden Bimota-Fahrer kämpfen, aber Nicolo ist derzeit etwas voraus», musste Petrucci zugeben.

Hat «Petrux» eine Idee, in welchen Bereichen der Ducati-Werksfahrer den Unterschied machen kann? «Es geht um das Vertrauen in die Front. Aber auch Andrea ist auf dieser Strecke normalerweise sehr schnell», räumte er ein. «Wir sind dabei, aber wenn man sich die Rundenzeiten ansieht, dann kämpfen derzeit fünf oder sechs Fahrer um das Podest, aber Bulega ist immer zwei oder drei Zehntelsekunden schneller als der Rest.»

Petrucci geht in seine dritte Superbike-Saison. 2023 wurde er Siebter in der Gesamtwertung, 2024 holte er sich mit Rang 5 auch die Trophäe als bester Privatfahrer. In Cremona konnte er alle drei Rennen gewinnen. Wie bereit fühlt sich der 34-Jährige für 2025? «Ich hatte etwas Bedenken, da die letzten zwei Monate sehr stressig waren. Ich trainierte im Dezember, dann war die Dakar – diese war sehr anstrengend, obwohl es nur eine Woche war. Dann war der Test in Jerez, danach ging es nach Hause, dann wieder ein Test, nach Hause und jetzt Australien», zählte er auf. «Es war hart, aber ich fühle mich bereit. Letztes Jahr bin ich auf dem Podest gestanden – das Ziel ist es, meine Performance zu verbessern.»

2024 belegte Petrucci auf Phillip Island die Ränge 8, 15 und 3.Nach dem ganzen Vorsaison-Stress – überlegt sich der Routinier, nächstes Jahr wieder bei der Rallye Dakar anzutreten? «Sie fragten mich, ob ich wieder dabei sein möchte. Aber ich bin 34 Jahre alt und mein Körper ist schon etwas gezeichnet. Auch mental mit den ganzen Reisen und den Schwierigkeiten strengt es mich sehr an», erklärte Petrucci. «Jetzt liegt der Fokus einmal auf der Superbike-WM, dann werden wir sehen. Aber ich weiß nicht, wie viele Saisons ich noch fahren kann. Ich hoffe, so viele wie möglich, aber wenn ich mich nicht mehr konkurrenzfähig fühle, dann werde ich definitiv auf vier Räder wechseln.»

