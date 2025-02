Überraschung: Ryan Vickers viel besser als erwartet

Ein guter Test garantiert zwar kein ebensolches Rennwochenende, doch was Superbike-Rookie beim Phillip-Island-Test auf der Motocorsa Ducati zeigte, rang vielen Beobachtern Respekt ab.

Wie einst mit Axel Bassani überraschte Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri im Herbst mit der Verpflichtung von Ryan Vickers für die Superbike-WM 2025. Der 25-Jährige fuhr zwar in der BSB Siege und Podestplätze ein, verfügt jedoch über null internationale Erfahrung, kannte aber weder die Ducati V4R, noch die fortschrittliche Superbike-Elektronik und kennt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, keine der diesjährigen Rennstrecken.

Aber wie bei Bassani, der 2022 und 2023 bester Privatier war, könnte auch die Wette auf Vickers aufgehen. Denn obwohl der Phillip-Island-Circuit absolutes Neuland für den Rookie war, schlug sich der Engländer erstaunlich. Am ersten Testtag mit 1,2 sec guter Achter, am Dienstag mit 1,3 sec hinter der Bestzeit auf Platz 13. Auf seine routinierten Markenkollegen Scott Redding (10.) und Sam Lowes (12.) büßte er lediglich 0,1 sec ein – das hatten Vickers nur die Wenigsten zugetraut!



«Wir sind mit diesen beiden Testtagen sehr zufrieden», frohlockte der Engländer. «Mein erster Tag auf Phillip Island war ein unglaubliches Erlebnis. Ich hatte viel Spaß und habe große Fortschritte gemacht. Am Dienstag haben am Vormittag verschiedene Set-ups ausprobiert, und die beste zu finden. Es ist uns gelungen, die gleiche Zeit wie am Montag zu erreichen und ziemlich konstant zu sein. Der Regen am Nachmittag änderte unseren Testplan. In den letzten zehn Minuten konnten wir das ausprobieren, worauf wir uns konzentrieren wollten. Alles in allem haben wir einige gute Ergebnisse erzielt und waren ziemlich schnell – wir sind also bereit für mein Debüt in der Superbike-WM.»

© Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Alex Lowes und Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Ryan Vickers © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner Zurück Weiter

Teamchef Mauri, der im vergangenen Jahr mit Michael Rinaldi ein Desaster erlebte, ist voll des Lobes für seinen Schützling.



«Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Fahrer, der sich als Rookie als überaus professionell erwiesen hat. Es war für uns auch sehr interessant, seine Arbeitsweise zu entdecken», erzählte der Italiener. «Die Daten von den insgesamt acht Testtagen in Jerez, Portimão und Phillip Island sind ausgezeichnet. Dennoch wird es ein langer Weg des Lernens sein, um Ryan und dem Team einige gute und spannende Rennen zu bescheren, so wie wir es gewohnt waren.»