SBK-Auftakt in Australien: Die Uhren ticken anders 19.02.2025 - 14:05 Von Kay Hettich

© WorldSBK Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 steht kurz bevor

Die Superbike-WM 2025 beginnt traditionell auf Phillip Island, und bereits am Freitag findet das erste offizielle Training statt. Wann was passiert und was Fans der seriennahen Weltmeisterschaft beachten müssen.