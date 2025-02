Honda-Trauma: Auf Phillip Island wieder ganz unten

Statt den Aufwärtstrend fortzusetzen, platzierten sich die Honda-Piloten Xavier Vierge und Iker Lecuona beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island außerhalb der Top-15. Die wärmeren Bedingungen sind Gift für die Fireblade

Mit dem Wechsel von Showa auf Federelemente von Öhlins wollte das Werksteam der Honda Racing Corporation einen weiteren Schritt nach vorn machen und in der Superbike-WM 2025 regelmäßiger in den Top-5 kämpfen, doch diese Hoffnungen haben am ersten Trainingstag in Australien einen Dämpfer erhalten.

Zwar beendete Xavi Vierge beim vorgelagerten Test die neunte Position, doch die höheren Temperaturen am Freitag machten dem Werkspiloten zu schaffen. Der Katalane landete in 1:30,205 min und 1,4 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) in der kombinierten Zeitenliste auf Rang 16.



«Es war schwieriger als erwartet», musste Vierge zugeben. «Die Streckenbedingungen waren ganz anders als beim Test, viel heißer. Am Vormittag hatten wir Mühe, ein gutes Gefühl zu finden. Wir mussten das Set-up anpassen und uns auf die Verbesserung des Grips konzentrieren. Wir haben wirklich hart gearbeitet, und ich denke, das Team hat einen guten Job gemacht, denn wir konnten unsere Rundenzeit am Nachmittag leicht verbessern, obwohl die Temperatur noch höher und die Strecke etwas langsamer war.»

Für die Rennen ist Vierge verhalten zuversichtlich. «Ich glaube, dass unsere Pace mit gebrauchten Reifen nicht schlecht ist. Jetzt haben wir viele Daten zu analysieren, und die richtigen Entscheidungen zu treffen, wird entscheidend sein, um die Lücke zur Spitze um drei oder vier Zehntel zu schließen», hofft der 27-Jährige. «Bei einem so engen Klassement könnte diese kleine Verbesserung einen großen Unterschied ausmachen und es uns ermöglichen, um die ersten sechs Plätze zu kämpfen, anstatt außerhalb der Top-10.»

Teamkollege Iker Lecuona büßte weitere 0,4 sec ein und war 18. – beim 25-Jährigen muss man jedoch berücksichtigen, dass er nach wie vor nicht fit ist.



«Natürlich bin ich weiterhin nicht ganz bereit und habe immer noch Schmerzen in der Schulter, wenn ich die Richtung von rechts nach links wechsle, deshalb ist es hier nicht einfach für mich», bedauerte der Spanier. «Letztendlich muss ich mich daran erinnern, dass ich nach einer Verletzung und einer langen Pause zurückkomme, im Grunde seit Oktober letzten Jahres. Ich bin nicht bei 100 Prozent, weder körperlich noch mental. In Anbetracht dessen bin ich mit den Fortschritten zufrieden.»