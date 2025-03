Heute wäre Anthony Gobert 50 Jahre alt geworden

Am heutigen Mittwoch wäre Anthony Gobert 50 Jahre alt geworden. Der schnelle Australier und achtfache Superbike-Lauf-Sieger verstarb jedoch 2024 an den Folgen jahrelangen Alkohol- und Drogenmissbrauchs.

Am 17. Januar 2024 endete auf einer Palliativstation in einem Krankenhaus an der australischen Gold Coast das Leben von Anthony Gobert – er wurde nur 48 Jahre alt. Vorausgegangen waren Monate und Jahre, in denen Gobert mit kriminellen Handlungen, Obdachlosigkeit, Alkohol- und Drogen-Exzessen weltweit für Erschütterung sorgte. Denn Superbike-Fans kannten ihn als unerschrockenen Rennfahrer, dem eine große Zukunft vorausgesagt wurde.

Gobert war ein hochtalentierter und gut aussehender Bursche aus Greenacre in New South Wales in Australien, der auf und neben der Strecke für viel Action sorgte. Er war ein Paradiesvogel und verrückter Hund, der jedoch mit Erfolg und Druck nicht umgehen konnte und sich deshalb in eine andere Realität flüchtete.

1994 kam der damalige Blondschopf in die Superbike-WM und wurde auf einer Honda im japanischen Sugo Achter und Sechster. Zum Saisonende saß er bei seinem Heimrennen auf Phillip Island auf einer Kawasaki und verblüffte die Welt mit einem dritten und ersten Platz – als bis heute jüngste Fahrer (19 Jahre, 7 Monate und 26 Tage), der ein Rennen von Pole-Position gewann.

Sein sportlicher Höhepunkt kam aber nur ein Jahr später, als «The Go Show» mit zwei Siegen hinter Carl Fogarty, Troy Corser und Aaron Slight WM-Vierter wurde. 1996 gewann er sechs Rennen, wurde wegen einer langwierigen Verletzung aber nur WM-Achter.

Bereits 1997 deutete sich an, dass sich Goberts Leben in die falsche Richtung entwickelt. Nach einem positiven Dopingtest (Verdacht auf Marihuana-Missbrauch) wurde er aus einem Suzuki-Werksvertrag für die 500-ccm-Weltmeisterschaft entlassen. Insgesamt kommt Gobert auf 13 Einsätze in der 500er-WM. Bestes Finish war ein siebter Platz beim Österreich-GP 1997.

1998 und 1999 trat der Australier in der US-Superbike-Meisterschaft an und wurde Neunter und Dritter. Spektakulär sein Auftritt in der Superbike-WM 2000, als er mit einer Bimota SB8R den verregneten ersten Lauf auf Phillip Island gewann. Ansonsten dominierten aber Ausfälle die Saison, die für ihn vorzeitig endete.

Viele Jahre hörte man nichts von Gobert, bis ihn sein Bruder Aaron verwahrlost gefunden hatte und ihn aufzupäppeln versuchte - vergeblich. Am 3. März 1975 geboren, wäre Anthony Gobert heute 50 Jahre alt geworden. Wir behalten ihn als großartigen Sportler in Erinnerung.