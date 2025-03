SBK-Rookie Ryan Vickers: «War beim Test schneller»

Nach einem ordentlichen Phillip-Island-Test wurden Ryan Vickers beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 die Grenzen aufgezeigt. Als Rookie hatte der Ducati-Pilot viel zu lernen.

Beim Meeting auf dem Phillip Island Circuit gab Ryan Vickers sein Debüt als Stammfahrer in der Superbike-WM. Zuvor hatte der 25-Jährige in Most 2022 im Kawasaki-Team Pedercini den verletzten Isaac Vinales vertreten. Ansonsten verfügte der Engländer über null internationale Erfahrung und kannte weder die Ducati V4R, noch die fortschrittliche Superbike-Elektronik und kennt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, keine der diesjährigen Rennstrecken.



Obwohl die australische Piste Neuland für Vickers war, überraschte er beim vorgelagerten Test mit nur 0,1 sec Rückstand auf seine routinierten Markenkollegen Scott Redding und Sam Lowes – das hatten ihm nur die Wenigsten zugetraut!

Aber das Rennwochenende brachte die Wahrheit ans Licht, und da musste Vickers Feder lassen. Der Motocorsa-Pilot war in jeder Session das Schlusslicht der acht Ducati-Piloten, die auf Phillip Island mit der V4R deutliche Vorteile hatten. Immerhin konnte er in den beiden Hauptrennen als 13. und 15. in die Punkte fahren.



«Ich war während des Tests schneller, aber jetzt sind die Streckenbedingungen anders», fiel Vickers am Freitag auf. «Ich beendete den ersten Renntag in der Superbike-Meisterschaft meiner Karriere und bin froh, dass ich in die Punkte gefahren bin. Die Gruppe vor mir war nicht viel schneller, aber ich konnte sie nicht so leicht einholen, wie ich es mir gewünscht hätte. Außerdem haben wir beim Boxenstopp viel Zeit verloren, weil ich etwas zu langsam ankam. Die Bedingungen waren die schwierigsten, die ich je in meiner Karriere hatte. Es war brütend heiß und bei diesen Temperaturen hatte sich das Motorrad komplett verändert.»

Im Superpole-Race erreichte Vickers Platz 15.



«Phillip Island ist eine sehr schwierige Strecke, daher bin ich mit diesen Ergebnissen ausgesprochen zufrieden», betonte der Ducati-Pilot. «Ich bin der am wenigsten erfahrene Rookie-Fahrer auf dieser Strecke, aber trotzdem konnten wir uns stetig verbessern. Im zweiten Lauf habe ich in der ersten Runde einen Fehler gemacht und wir haben einige Positionen verloren, wir hätten zumindest auf Platz 13 sein können. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinen ersten Rennen in der Superbike-WM, denn wir konnten sowohl am Samstag als auch am Sonntag einige Punkte einfahren.»