Augusto Fernández: Erster Crash mit Yamaha-Superbike

Als Ersatz für den verletzten Jonathan Rea springt Augusto Fernández beim Superbike-Test und -Rennwochenende in Portimão ein. Den ersten Tag auf der Yamaha R1 beendete der MotoGP-Testfahrer mit einem Sturz.

Mit drei gebrochenen Mittelfußknochen nach einem Highsider beim Phillip-Island-Test begann die Superbike-WM 2025 für Jonathan Rea mit einem Desaster. Der Yamaha-Werkspilot fiel nicht nur für den Saisonauftakt in Australien aus, sondern wird mindestens auch das Meeting in Portimão Ende März verpassen.

Für seinen Vertreter Augusto Fernandez ist es ein Glücksfall, dass er die Yamaha R1 und die Pirelli-Reifen im Rahmen des zweitägigen Tests am Freitag und Samstag dieser Woche kennenlernen kann. Der Spanier ist offizieller MotoGP-Testfahrer von Yamaha und ist Motorräder mit viel Leistung gewohnt und ist auch mit der fortschrittlichen Elektronik versiert.

Dennoch stürzte der 27-Jährige gegen Ende des ersten Testtages in Kurve 15. «Und ich bin mir nicht sicher, warum. Das gehört zum Prozess wohl einfach dazu», wunderte sich Fernandez. «Hauptsache ist, dass ich okay bin. Mein Arbeitstag war deshalb ein wenig früher beendet. Am Samstag werde ich weitermachen, mich an das Superbike zu gewöhnen. Das Motorrad und die Reifen unterscheiden sich sehr von der MotoGP. Es braucht Zeit, um sich daran anzupassen.»