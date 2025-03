Portimão-Test, Tag 2, 13 Uhr: Toprak unter dem Rekord 15.03.2025 - 14:01 Von Kay Hettich

© WorldSBK Toprak Razgatlioglu hat den Rundenrekord unterboten

Die Superbike-Piloten kommen am zweiten Testtag in Portimão viel zum Fahren. Bereits am Vormittag steigerte sich Toprak Razgatlioglu auf Rekordtempo und auch sein BMW-Teamkollege Michael vd Mark ist schnell unterwegs.