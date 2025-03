Honda nach Portimão-Test: Vierge verhalten positiv

Die zwei Testtage in Portimão kamen für das Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation zum richtigen Zeitpunkt. Trotz großen Rückstands blickt Xavi Vierge mit einem gewissen Optimismus auf das Rennwochenende.

Honda war beim BMW organisierten Superbike-Test in Portimão mit vier Piloten angereist. Werksfahrer Iker Lecuona war jedoch nicht fit und wurde von HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima ersetzt. Außerdem unterstützten jeweils einen Tag Borja Gomez und Tommy Bridewell das Testprogramm, das von Einsatzfahrer Xavi Vierge angeführt wurde.

Insgesamt agierten die Honda-Piloten unauffällig. Am Freitag überraschte Vierge zwar als Vierter, aber am ersten Tag war die Strecke nicht im besten Zustand. Den zweiten Testtag beendete der Katalane lediglich auf Platz 12. In 1:41,264 min büßte der 27-Jährige fast 1,7 sec auf die überragende Bestzeit von Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) ein.



«Wir haben diesen zweitägigen Test wirklich gebraucht, denn nach einer positiven Vorsaison hatten wir bei der ersten Runde in Australien einige Schwierigkeiten. Unser Ziel war es, das positive Gefühl, das wir während der Vorsaisontests hatten, wiederzuerlangen», erklärte Vierge das Hauptziel für den Portimão-Test. «Am Freitagmorgen und Samstagnachmittag war es nass oder gemischt, was bedeutete, dass wir unseren Plan ändern mussten. Dennoch konnten wir einige der wichtigsten Aspekte der Elektronik testen und viele Runden mit verschiedenen Set-ups drehen, um herauszufinden, wie wir unsere Stärken ausspielen können. Wir mussten die Abstimmung etwas anpassen, da die Temperaturen hier im Vergleich zu Australien viel niedriger waren, aber nach ein paar Runs begann ich mich besser zu fühlen.»

Die Temperaturen beeinflussen die Performance der CBR1000RR-R nach wie vor stark. In Portimão war es mit unter 20 Grad eher frisch.



«Bei kühleren Bedingungen haben wir im Vergleich zum letzten Jahr einen guten Schritt gemacht», betonte der Honda-Pilot. «Es bleibt abzuwarten, ob wir das Gleiche in der Hitze erreichen können, wo wir mehr zu kämpfen haben: Das Bremsen und das Einlenken sind nicht allzu schlecht, aber sobald wir das Gas öffnen, fehlt uns der Schub und Beschleunigung. Wenn wir weiter an der Elektronik arbeiten, können wir uns in diesem Bereich hoffentlich verbessern.»

Vierge weiter: «Das Gefühl auf dem Rennreifen war gut, aber als ich am Samstag einen weichen Reifen ausprobierte, konnte ich mich nicht verbessern. Das ist ein weiterer Bereich, an dem wir arbeiten müssen. Jetzt müssen wir alle Daten analysieren und die bestmögliche Basisabstimmung für das Rennwochenende vorbereiten.»