Portimão-Test, Tag 2: Toprak zerstört alle Rekorde

Mit einer überragenden Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) endete der zweitägige Superbike-Test in Portimão. Am Nachmittag kehrte das schlechte Wetter zurück, aber am Ende gab es dennoch ein spannendes Finale.

Die Superbike- und Supersport-Piloten beim Portimão-Test gingen am Samstagvormittag früh auf die Strecke und erreichten schnell ansprechende Rundenzeiten – sie taten gut daran, denn am frühen Nachmittag sorgte leichter Regen für eine Zwangspause.

Gegen 15 Uhr drehte Supersport-Rookie Aldi Mahendra (Yamaha) einsame Runden auf dem Autódromo Internacional do Algarve. Die Rundenzeiten des aktuellen 300er-Weltmeister waren 15 bis 20 sec langsamer als im Trockenen. Der Malaysier nutzte die nassen Bedingungen intensiv und fuhr viele Runden am Stück.

Nachdem Mahendra seinen Run beendet hatte, setzte sich BMW-Pilot Michael van der Mark auf sein Motorrad – und steuerte nach einer Runden ebenfalls zurück an die Box. Nun kehrte wieder Ruhe ein in Portimão. Doch die Strecke war noch etwa 1,5 Stunden geöffnet.

Erst in der letzten Stunde kehrten einige Piloten auf die Piste zurück. Erst mit Razgatlioglu, Sam Lowes (Ducati), Tarran Mackenzie (Honda) und Alex Lowes (Bimota) eher zaghaft, wenig später saßen fast alle Fahrer aus der Superbike-Fraktion auf ihren Motorrädern, dazu einige Supersport-Asse. Dass die Bedingungen für Tests okay waren, bewiesen Rundenzeiten in den 1:40 min.

So richtig Bewegung in die Zeitenliste kam aber erst in den letzten 20 Minuten. WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) steigerte sich erheblich und reihte sich auf Platz 2 ein. Kurz zuvor hatte bereits Alex Lowes (Bimota) eine 1:40,359 min gefahren, die dem Engländer die dritte Position bescherte.

Die Rundenzeit von Razgatlioglu vom Vormittag in 1:39,805 min hätte bereits gereicht, um den von SMR organisierten Test als Schnellster zu beenden. Aber damit gab sich der Ausnahmekönner aus Alanya nicht zufrieden und brannte in 1:39,592 min eine Zeit unter Runden- und Pole-Rekord in den Asphalt!

Michael van der Mark (BMW) und Remy Gardner (Yamaha) komplettieren die Top-5, die ihren Rückstand unter einer Sekunde halten konnten.

Übrigens: Fleißigster Teilnehmer war Álvaro Bautista (9./Ducati) mit 60 Runden. Der Spanier verwendete dabei nur ein Motorrad.

Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben nur bedingte Aussagekraft, weil die Fahrer und Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und verschiedene Reifentypen einsetzen. Eine Übermacht von Ducati – so wie beim Saisonauftakt in Australien – war aber nicht erkennbar.