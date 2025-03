Alex Lowes (3./Bimota): «Verbessern und ständig»

Eine feuchte Piste am Vormittag des ersten Tages und ein Regenguss am Nachmittag des zweiten Tages verkürzten den Portimão-Test um einige Stunden. Für Superbike-Rückkehrer Bimota war das besonders ärgerlich.

Nachdem der Auftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island ein wenig unter den Erwartungen verlaufen war, wollte das Werksteam von Bimota beim Portimão-Test einige grundlegende Arbeiten erledigen. Doch das Wetter spielte wieder einmal nur halb mit. Denn am Freitag konnte nach einem nächtlichen Regenschauer erst am Nachmittag getestet werden, und am Samstag setzte am frühen Nachmittag Regen ein.

«Es war ein wenig schade um das Wetter, denn wir testen immer noch Teile, anstatt uns auf streckenspezifische Einstellungen zu konzentrieren», erklärte Werkspilot Alex Lowes. «Ich wollte einen Long-Run fahren, und wir hatten einiges auf dem Plan, aber wir können das Wetter nicht ändern. Am letzten Tag konnten wir nur etwa 35-40 Runden fahren.»

Die Bimota KB998 steht noch am Anfang ihrer Entwicklung, zumindest hinsichtlich des in Italien gefertigten Chassis. Auf der portugiesischen Rennstrecke funktionierte das Paket scheinbar besser als in Australien: In 1:40,359 min fuhr der Engländer die drittbeste Rundenzeit.

«Ich fühlte mich gut auf dem Motorrad. Ich denke, dass ich mich an diesen beiden Tagen wahrscheinlich am besten auf der Bimota gefühlt habe. Das ist normal, weil wir uns ständig verbessern und lernen», bestätigte Lowes. «Die Jungs haben einen fantastischen Job gemacht und wir werden langsam besser. Wir haben uns auf die Frontpartie des Motorrads konzentriert und konnten einige Geometrieeinstellungen ausprobieren, die wir im Winter nicht erforschen konnten. Im Allgemeinen war es ein angenehmer Test.»