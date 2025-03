Danilo Petrucci (Ducati): Viele positive Änderungen

Danilo Petrucci fiel beim Portimão-Test zwar nicht mit überragenden Rundenzeiten auf, aber der Ducati-Pilot äußerte sich hochzufrieden und blickt zuversichtlich auf den Europaauftakt der Superbike-WM 2025 in zwei Wochen.

Die Zeiten bei Testfahrten haben nur bedingte Aussagekraft, weil die Fahrer und Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und verschiedene Reifentypen einsetzen. Deshalb sind die wahren Kräfteverhältnisse kaum seriös einzuschätzen. Die Fahrer selbst haben dafür ein besseres Gefühl – und Danilo Petrucci hat ein hervorragendes Gefühl!

Der Routinier fuhr beim zweitägigen Test am Freitag und Samstag vergangener Woche als Sechster in 1:40,651 min seine persönlich beste Zeit. Auf den überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) büßte Petrucci 1,059 sec ein. Allerdings beschäftigte sich der Barni Ducati-Pilot ausschließlich mit der Rennabstimmung.



«Ich bin sehr glücklich, denn an beiden Tagen hatte ich ein sehr gutes Gefühl mit dem Motorrad», erklärte der 34-Jährige aus Terni. «Samstagvormittag hat es mir wirklich Spaß gemacht und ich konnte genau das machen, was ich wollte. Auch habe ich einen Long Run auf gebrauchten Reifen mit einem sehr hohen Tempo absolviert. Das Motorrad hat sich stark verändert, sowohl in Bezug auf die Geometrie als auch auf die Elektronik, und alle Änderungen haben gut funktioniert.»

Gegen Samstagmittag hatte es geregnet und unterbrach den Test. Als in den letzten 1,5 Stunden schnelle Rundenzeiten möglich waren, hatte das Barni-Team bereits eingepackt.



«Wegen des Regens haben wir beschlossen, am Nachmittag nicht auf die Strecke zu gehen. Trotzdem bin ich mit unserer Arbeit in der Box sehr zufrieden. Im Hinblick auf das Rennen bin ich sehr zuversichtlich.»