Jonathan Rea (Yamaha): Gips ist ab, Comeback ungewiss

Vor einem Monat brach sich Yamaha-Star Jonathan Rea bei einem Highsider auf Phillip Island den linken Fuß. Die Heilung verläuft langsam, und wann der sechsfache Superbike-Weltmeister zurückkehren kann, scheint offen.

Als Jonathan Rea am 17. Februar beim Phillip-Island-Test stürzte, brach sich der Yamaha-Pilot nicht nur drei Mittelfußknochen am linken Fuß. Gleichzeitig bedeutete das, dass die Superbike-WM 2025 für den 38-Jährigen bereits gelaufen ist, bevor sie überhaupt begonnen hat.



Denn Rea verpasste nicht nur den Auftakt in Australien, sondern wird mindestens auch beim zweiten Saisonmeeting in Portimão fehlen. Als Ersatz bietet Yamaha den Australier Jason O'Halloran auf.

Vor vier Wochen wurde Rea in einer Belfaster Privatklinik operiert und schuftet unermüdlich für sein Comeback. Mittlerweile trägt der Nordire einen Gehschuh und ist in seinem Training etwas weniger eingeschränkt. Kardio-Training ist dennoch nicht möglich. Realistisch kann Rea lediglich versuchen, den Verlust an Muskelmasse zu minimieren.



Rea peilt für seine Rückkehr das dritte Saisonmeeting Mitte April in Assen an. Sicher ist das wegen schlechter Durchblutung in diesem Bereich aber nicht. Mitunter kann erst nach sechs Wochen angefangen werden, den Fuß leicht zu belasten und über mehrere Wochen zu steigern.