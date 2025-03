Für die Katz: Yamaha benötigt neuen Ersatz für Rea

Der beim Superbike-Meeting in Portimão als Ersatz für den verletzten Jonathan Rea vorgesehene Augusto Fernández hat von Yamaha eine neue Aufgabe erhalten. Das Werksteam Pata Maxus muss sich umorientieren.

Als klar war, dass Jonathan Rea nach seinem Sturz beim Phillip-Island-Test nicht nur für den Saisonauftakt, sondern auch für das Meeting in Portimão ausfallen wird, reagierte Yamaha schnell. Während die Superbike-WM 2025 noch in Australien gastierte, wurde MotoGP-Testfahrer Augusto Fernández als Ersatz für den Rekordweltmeister verkündet. Zur Vorbereitung absolvierte der Spanier am Freitag und Samstag vergangener Woche den vorgelagerten Test auf der portugiesischen Piste.

Seit Dienstag wissen wir: Dieser Einsatz war für die Katz, denn Fernández wird an anderer Stelle benötigt. Der 27-Jährige wird beim zeitgleich mit Portimão stattfindenden Austin-GP den verletzten Pramac-Piloten Miguel Oliveira ersetzen.

Das Yamaha-Werksteam Pata Maxus in der Superbike-WM muss sich daher nach einem neuen Ersatz umschauen. Noch vor wenigen Monaten wäre Niccolo Canepa die erste Wahl gewesen, doch der 36-jährige Italiener ist ins Management gewechselt. Denkbar wäre die Rekrutierung eines Endurance-Piloten, zum Beispiel Marvin Fritz. Der 31-Jährige hat in Cremona und Aragon 2024 bei Giansanti Racing den verletzten Dominique Aegerter vertreten.