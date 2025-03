Honda bereit für Portimão – auch Iker Lecuona

Die lange Pause seit Phillip Island kam Iker Lecuona gelegen. Der Werkspilot der Honda Racing Corporation meldet sich für das Superbike-Meeting in Portimão fit zurück. Xavi Vierge ist nicht mehr Einzelkämpfer.

Hinter dem Einsatz von Iker Lecuona stand für den Europaauftakt der Superbike-WM 2025 ein Fragezeichen, denn bei einem Sturz in der Superpole auf Phillip Island verletzte sich der Spanier am linken Fuß. Auf die Rennen in Australien sowie den zweitägigen Test in Portimão vor zwei Wochen hatte der Honda-Pilot noch verzichtet, für das Rennwochenende meldet sich Lecuona aber wieder zurück.

«Ich kann ganz ehrlich behaupten, dass ich mich körperlich und mental besser fühle als vor dem Saisonauftakt», sagte Lecuona erleichtert. «In den vergangenen vier Wochen hatte ich die Gelegenheit, mich nicht nur von der Fußverletzung zu erholen, die ich mir in Australien zugezogen habe, sondern auch von meinen anderen Problemen, wie meinen Rippen und meiner Schulter, die vor einem Monat nicht 100 Prozent verheilt waren. Die Ärzte sind auch mit der Genesung des Knochens und mit meinem allgemeinen Zustand zufrieden. Das hat dazu beigetragen, dass ich mich auch mental viel besser fühle, denn ich fühle mich jetzt körperlich so gut wie seit Monaten nicht mehr.»

Aber Lecuona hat wegen seiner diversen Verletzungen großen Rückstand, was die Zeit auf seiner Superbike-Fireblade betrifft. «In Australien bin ich zum ersten Mal so richtig gefahren, und erst vor dem Sturz im Qualifying hatte ich meinen Speed wiedergefunden», bedauert der 25-Jährige. «Ich weiß also, dass ich Zeit benötigen werde, um den Speed und das Gefühl für das Motorrad wiederzufinden – das ist die eigentliche Herausforderung. Was die Strecke angeht, so mag ich Portimão sehr. Es ist eine schöne Strecke, die uns in der Vergangenheit einige gute Rennen und eine gute Pace beschert hat. Mal sehen, wie es läuft, ich fühle mich gut und bin bereit, zurückzukommen.»

Bevor Lecuona jedoch am Freitag das erste Training fahren darf, muss er am Donnerstag bei den Rennärzten auf Freigabe hoffen.

Auch Xavi Vierge freut sich über die Rückkehr seines Teamkollegen. «Mit uns beiden auf der Rennstrecke werden wir mehr Daten haben und können hoffentlich gemeinsam gute Fortschritte machen», erklärte der Katalane. «Portimão ist immer eine fantastische Strecke und wir hatten hier mehrere produktive Testtage, sowohl in letzter Zeit als auch in der Vergangenheit. Wir haben also bereits viele Daten, auf die wir uns bei der Vorbereitung auf das Rennwochenende verlassen können. Wir waren auf dieser Strecke schon mehrmals schnell, was uns zusätzlich motiviert, dies erneut zu versuchen, egal welche Wetterbedingungen wir vorfinden.»