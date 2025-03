Nicolò Bulega (2./Ducati): «Ich war überrascht»

Im ersten Lauf der Superbike-WM 2025 in Portimão lieferten sich Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega ein episches Duell um den Sieg. Dass der Ducati-Pilot auf Augenhöhe mit dem Weltmeister fuhr, war unerwartet.

Im ersten Superbike-Rennen auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão sahen wir ein fantastisches Duell zweier großartiger Piloten. Nach einem schwachen Start kam Toprak Razgatlioglu in der vierten Runde am Hinterrad von Nicolò Bulega an. Angesichts seiner Dominanz in den Trainings ging man davon aus, dass der BMW-Star locker vorbeiziehen und sich absetzen würde, doch Bulega zeigte sich wehrhaft. Unzählige Male überholten sich der Türke und der Italiener gegenseitig, es war ein Duell auf Augenhöhe.

Der Zieleinlauf bestätigt die Ausgeglichenheit: Nur 0,067 sec trennten Sieger Razgatlioglu vom WM-Leader.



«Ein großartiges Rennen – der Kampf mit Toprak hat Spaß gemacht», sagte der Italiener im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war darüber etwas überrascht, weil ich beim Test vor zwei Wochen kein gutes Gefühl mit dem Bike hatte und zweimal stürzte. Für Portimão hatte ich die Einstellung, dass, wenn ich ein paar Punkte mitnehmen kann, das absolut okay ist. Aber dann haben wir einige Änderungen an der Abstimmung vorgenommen, und ich muss dem Team danken, denn seit dem Test haben sie großartige Arbeit geleistet. Das Gefühl ist viel besser geworden und ich konnte das Bike fast so fahren, wie ich es wollte.»

Razgatlioglu ist ein ausgewiesener Portimão-Spezialist. Sieben Siege und 14 Podestplätze hat der 28-Jährige auf der portugiesischen Achterbahn bereits erzielt.



«Toprak ist hier immer stark und allein dass ich mit ihm kämpfen konnte, ist fantastisch. Es beweist, dass wir einen großen Fortschritt geschafft haben», unterstrich Bulega. «Wir hatten im Rennen offenbar dieselbe Taktik, das machte es schwierig. Ich habe wirklich alles versucht, aber es gab Bereiche, in denen Toprak vielleicht nicht schneller, sich seiner Sache aber sicherer war. Und an manchen Stellen war ich wahrscheinlich etwas mehr am Limit als er. Wir können sicher noch ein paar Verbesserungen erreichen, hauptsächlich bei der Elektronik, damit ich am Sonntag stärker sein kann.»