Aus eigener Kraft: Xavi Vierge bringt Honda in Top-5

Eine positive Überraschung im ersten Superbike-Laufs in Portimão war die Performance von Honda-Pilot Xavi Vierge. Nach dem Desaster in Australier brauste der Spanier aus eigener Kraft als Fünfter ins Ziel.

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island kam Honda mächtig unter die Räder. Elfte Plätze von Xavi Vierge waren die besten Ergebnisse, und es schien, als wäre die CBR1000RR-R weniger konkurrenzfähig als im letzten Saisondrittel 2024.

Umso überraschender, was der 27-Jährige beim Europaauftakt in Portimão zeigt. Am Freitag nur 14. brauste Vierge am Samstag in der Superpole auf Startplatz 6 und überzeugte im ersten Lauf als Fünfter! «Ich muss zugeben, dass das auch für mich eine Überraschung war», schmunzelte der Katalane auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Wir schuften unermüdlich, aber wenn man weit zurückliegt, ist es nicht einfach. Australien war aus verschiedenen Gründen ein Rückschlag, aber zurück in Europa haben wir weiter an Verbesserungen gearbeitet, vor allem hinsichtlich der Elektronik.»

Der Honda-Pilot belegte fast das gesamte Rennen über die fünfte Position und hielt den Abstand zu Michael van der Mark (BMW) hinter ihm konstant. «Nach den Trainings am Freitag haben wir etwas gefunden, das unser Problem am Kurvenausgang etwas minimiert. So sind wir der Spitze etwas näher gekommen», erklärte Vierge. «Tatsache ist, dass wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen, wir aber nur langsam besser werden. Wir haben auch weiterhin Probleme mit weichen Reifen, hier ist es besonders schlimm. In der Superpole fuhr ich mit dem härteren Reifen, was irgendwie seltsam ist, für mich aber gut funktioniert hat. Meine Runde im Qualifying war ziemlich gut, was mir im Rennen natürlich auch geholfen hat.»

Vierge weiter: «Es kamen ein paar Dinge zu unseren Gunsten zusammen. Ich hoffe zwar, dass wir das Licht am Ende des Tunnels sehen, wir dürfen aber nicht abheben. Es gab ein paar Stürze, zum Beispiel Bautista. Portimão ist auch eine der Strecken, wo man als Fahrer etwas herausholen kann. Wir dürfen also nicht nachlassen.»