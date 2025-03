Andrea Locatelli überzeugt: Yamaha ist zurück

Nach dem Europaauftakt in Portimão blickt Andrea Locatelli zuversichtlich auf die Superbike-WM 2025. Die Ergebnisse des Yamaha-Piloten beweisen: Mit dem Super-Concession-Chassis funktioniert die R1 prächtig.

In der vergangenen Saison waren die Yamaha-Piloten zu bedauern, denn gegen die erstarkte Konkurrenz war die R1 technisch ins Hintertreffen geraten. Der Hersteller mit den gekreuzten Stimmgabeln im Logo war sogar so erfolglos, dass man für die Superbike-WM 2025 viele Zugeständnisse zugesprochen bekam.

Die positiven Auswirkungen der Super-Concession-Parts sahen wir in Portimão. Als Vierter der Superpole erreichte Werkspilot Andrea Locatelli im ersten Lauf als Dritter das Podest und am Sonntag legte der Italiener einen fünften und vierten Platz nach. Als WM-Fünfter mit 56 Punkten liegt der 28-Jährige nur vier Zähler hinter Danilo Petrucci (Ducati) auf Rang 3.

«Ein wirklich positives Wochenende. Und es geht gar nicht um die Ergebnisse, sondern um das Gefühl mit dem Bike und die gute Arbeit, die wir in Portimão geleistet haben. Wir können stolz sein», hielt Locatelli erleichtert fest. «Ich habe jetzt ein wirklich gutes Gefühl mit dem Motorrad und kann damit schnell sein. Es ist schwer zu sagen, aber wenn ich im zweiten Lauf hinter Mickey keine Zeit verloren und näher an Bautista hätte bleiben können, und hätte man das Rennen nicht abgebrochen, dann hätten wir vielleicht wieder um das Podium kämpfen können.»

Eine Schwachstelle der R1 ist weiterhin der Motor. Seit Monaten arbeitet Yamaha zwar an einer Ausbaustufe mit zusätzlicher Leistung, wann die aber zum Einsatz kommen wird, ist unklar. Locatelli sieht die Zukunft schon jetzt rosig.

«Wir müssen weiter daran glauben, dass wir mehr erreichen können. Dafür dürfen wir nicht nachlassen, an Verbesserungen zu arbeiten», forderte Locatelli. «Ich bin überzeugt, dass wir an der Spitze mitfahren können; das ist unser Ziel. Das vergangene Wochenende war positiv und nun schauen wir auf die nächste Runde, um dort noch besser zu sein. Wir haben in dieser Saison viele Möglichkeiten. Als Nächstes kommt Assen, was schon immer eine gute Strecke für mich war. Ich werde dort versuchen, ab Freitag wieder schnell zu sein, ein gutes Gefühl für meine R1 zu finden und wieder um das Podium zu kämpfen.»