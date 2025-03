Bimota: Was in Portimão gut und was schlecht lief

Weil Alex Lowes in der Superpole patzte, war sein Teamkollege Axel Bassani beim Superbike-Meeting in Portimão für die Ergebnisse von Bimota zuständig. Der Italiener steigerte sich mit jeder Session.

Bimota hatte in Portimão einen schweren Stand. Denn Aushängeschild Alex Lowes brachte in der Superpole keine gezeitete Runde zustande (erst Sturz, dann unter gelber Flagge) und startete in allen drei Rennen als Letzter – ein Finish auf vorderen Positionen war im umkämpften Feld der Superbike-WM 2025 damit praktisch ausgeschlossen. Aussichtsreicher war die Ausgangsposition von Axel Bassani, der aber seit dem Test Mitte März über ein fehlendes Gefühl klagte und nach Startplatz 14 eher pessimistisch auf die Rennen blickte.

Bassani erledigte seine Aufgabe aber fehlerfrei und brachte die KB998 im ersten Lauf auf der neunten Position ins Ziel. Angesichts der Umstände war das ein solides Ergebnis. «Das Rennen war ziemlich schwierig, da ich von Anfang an den Vorderreifen kontrollieren musste», berichtete der Lockenkopf. «Nach fünf oder sechs Runden kam ich in der ersten Kurve zu weit raus und verlor einige Positionen. Von da an versuchte ich konstanter zu fahren, so konstant wie möglich. Die Fahrer vor mir begannen, Fehler zu machen oder zu stürzen, sodass ich anfing, einige Positionen zurückzugewinnen, und wir beendeten das Rennen innerhalb der Top-10. Das ist gut, aber gleichzeitig müssen wir wirklich hart arbeiten, denn im Moment ist es unmöglich, zu attackieren anzugreifen.»

Nach Platz 11 im Superpole-Race lieferte Bassani im zweiten Lauf eine solide Performance ab. Als das Rennen nach neun Runden abgebrochen wurde, war der 25-Jährige Achter. Den Restart über elf Runden beendete er am Hinterrad von Danilo Petrucci (Ducati) als Siebter – sein bisher bestes Finish mit der Bimota. «Mein Gefühl für das Motorrad recht gut, aber in den Top-10 war die Pace bei allen ziemlich ähnlich und das Überholen ziemlich schwierig. Es war unmöglich für mich, den Windschatten auf der Geraden zu nutzen und zu attackieren», erklärte der Bimota-Pilot. «Im zweiten Rennen, im ersten Teil vor der roten Flagge, hatte ich mit der Front zu kämpfen. Nach dem Restart war es sofort besser und ich konnte so pushen, wie ich wollte. In der ersten Runde machte ich einen Fehler und verlor etwa anderthalb Sekunden, aber danach konnte ich mich wieder erholen. Ich hatte einen wirklich guten Kampf mit Petrucci, aber auf der Geraden war es nicht lustig mit ihm. Aber der Rest der Strecke war gut.»

Lowes, der in keinem Rennen die Punkteränge erreichte, fiel die konstante Steigerung seines Teamkollegen auf. «Axel hat im letzten Rennen einen fantastischen Job gemacht, und er hat sich das ganze Wochenende über verbessert», lobte der Engländer. «Ich gratuliere ihm und seinen Jungs und bin sicher, dass die Daten für das gesamte Team nützlich sein werden. Wir werden die positiven Punkte mitnehmen und in Assen gestärkt zurückkommen.»