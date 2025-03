BMW blickt nach vorn: Die M1000RR ist konkurrenzfähig

Wahrscheinlich werden wir erst nach Assen wissen, wie konkurrenzfähig die BMW M1000RR in der Superbike-WM 2025 wirklich ist. Das Meeting in Portimão lief zumindest hervorragend, auch für Michael van der Mark.

Mit der Pole-Position und drei Siegen war Toprak Razgatlioglu der überragende Fahrer beim Europaauftakt in Portimão. Von einer Dominanz kann man jedoch nicht sprechen, denn der BMW-Star kreuzte nur mit 0,067 und 0,055 sowie 0,195 sec Vorsprung auf Herausforderer Nicolò Bulega vom Ducati-Werksteam die Ziellinie. Es war offensichtlich, wie sehr der Weltmeister sein Motorrad für das Triple ausquetschen musste.

Bekanntlich verlor BMW für die diesjährige Saison alle Zugeständnisse und darf das erfolgreiche Super-Concession-Chassis nicht mehr einsetzen. Die drei Razgatlioglu-Siege in Portugal zeigen aber auch, dass mit dem 2025er-Modell der M1000RR Top-Ergebnisse möglich sind; auch die Performance von Teamkollege Michael van der Mark auf der anspruchsvollen Piste an der Algarve sorgte für Optimismus. «Wir hatten ein gutes Wochenende», hielt der Niederländer fest. «Am Freitag waren wir ziemlich schnell, und wir waren wirklich glücklich, wie wir ins Wochenende gestartet sind. In der Superpole war ich ganz zufrieden. Ich habe ein paar kleine Fehler gemacht und mich als Siebter qualifiziert. Ich hatte mir zwar mehr vorgenommen, aber es war nicht schlecht.»

© Gold & Goose Wilkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Petrucci und Montella © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Petrucci und Bautista © Gold & Goose Bulega und Bautista © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Der 32-Jährige aus Gouda lieferte mit den Plätzen 6, 7 und 5 in allen drei Rennen ausgesprochen solide Ergebnisse ab. «Im ersten Rennen hatte ich leider kein Gefühl für das Bike. Ich habe sehr gekämpft, und es war einfach ein langes Rennen. Aber ich bin als Sechster ins Ziel gekommen, was nicht allzu schlecht war – nur hatte ich keinen Spaß dabei», bedauerte der BMW-Pilot. «Für Sonntag haben wir einige Änderungen vorgenommen, aber im Superpole-Race hatte ich etwas Pech. Ich war in der ersten Runde nicht präzise genug und habe ein paar Plätze verloren. Dann habe ich mich wieder auf Platz 7 nach vorne gekämpft. Das war in Ordnung, wenn man bedenkt, wo ich nach der ersten Runde lag. Im zweiten Rennen hatte ich einen guten Start und einen guten Rhythmus. Ich war zwar einfach nicht schnell genug, um mit um das Podium zu kämpfen, aber insgesamt war es ein guter Abschluss des Wochenendes.»

Bei BMW hat man sich mit dem Entzug der Zugeständnisse abgefunden; man blickt nach vorn. «Ich denke, man hat in fast jeder Session gesehen, dass beide Fahrer gut performen konnten. Rundenrekorde, Pole-Position, drei Siege für Toprak und Mickey auch konstant in den Top-Platzierungen: Es war ein sehr starkes Wochenende für BMW», betonte der Technische Direktor von BMW Motorrad Motorsport, Chris Gonschor. «Es war schön, wieder in Europa zu sein und bei diesem Strecken-Layout zu sehen, dass unser Bike-Package 2025 sehr gut funktioniert. Das heißt: Was in der Vergangenheit diskutiert wurde, ist Vergangenheit, und wir können uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Durch die vielen Trockensessions hatten wir die Möglichkeit, das Bike zu perfektionieren und feinzutunen. Die Ingenieure, Mechaniker und Fahrer haben das Letzte aus dem Bike herausgeholt, und das Paket ist konkurrenzfähig.»