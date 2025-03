Scott Redding (Ducati) über Portimão: «Ein Desaster»

An seine gute Performance vom Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 in Australien konnte Scott Redding beim Meeting in Portimão nicht anknüpfen. Für den Bonovo Ducati-Piloten sprang in drei Rennen nur ein Punkt heraus.

Mit drei Top-5-Platzierungen im Gepäck trat Scott Redding als WM-Fünfter die Heimreise von Phillip Island an. Lange sah man den Engländer nicht mehr so souverän und beherzt mit seinen Gegnern kämpfen, wie bei seinem ersten Rennwochenende der Superbike-WM 2025. Dafür gibt es einen plausiblen Grund: Mit der BMW M1000RR fand Redding in drei Jahren nie das richtige Gefühl, zurück auf der Ducati V4R, mit der er 2020 und 2021 zwölf Siege und 37 Podestplätze einfahren konnte, blüht er wieder auf.

© Gold & Goose Wilkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Petrucci und Montella © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Petrucci und Bautista © Gold & Goose Bulega und Bautista © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Umso überraschender jedoch die schwache Performance des 32-Jährigen in Portimão: In der Superpole nur Startplatz 15, ein Sturz im ersten Lauf (Kollision mit Álvaro Bautista in der vierten Kurve) sowie 15. Plätze im Sprintrennen und zweiten Lauf. «Wir hatten insgesamt ein ziemlich schwieriges Wochenende», grummelte Redding. «In einigen Situationen hatten wir etwas Glück. Aber am Sonntag hatten wir ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, ob es am Motorrad oder am Reifen lag, aber nach etwa drei bis fünf Runden verlor ich einfach den Grip am Hinterrad. Wir müssen verstehen, warum und wie das passiert ist, und dann für Assen neu bewerten, denn das Wochenende war ein ziemliches Desaster.»

Was man wissen muss: Portimão zählte noch nie zu den Lieblingsstrecken von Redding. Zwar stand er als Ducati-Werkspilot in vier von sechs Rennen als Zweiter auf dem Podium, seine Ergebnisse mit BMW auf der anspruchsvollen Piste waren jedoch unterdurchschnittlich – nur ein Top-10-Finish in drei Jahren.

Enttäuscht über den Europaauftakt war auch Teambesitzer Michael Galinski. «Nach dem echt erstklassigen Auftakt in Australien, haben wir als Team schon einen argen Dämpfer bekommen», stöhnte der Norddeutsche. «Vor zwei Wochen waren wir beim Test hier nicht dabei, daher waren wir eigentlich guter Dinge, dass es mit dem achten Platz im Freien Training alles in die richtige Richtung geht. Aber um ehrlich zu sein, haben wir nie das Motorrad so bereitstellen können, dass Scott das richtige Gefühl gefunden hat. Er braucht unbedingt Gefühl für das Vorderrad, und das ist nicht immer so einfach hinzubekommen. Andere legen mehr Wert auf Grip hinten oder andere Dinge, aber Scott braucht eine geführte Front und wenn er das hat, dann ist er auch schnell.»

Mit nur einem Punkt in Portugal rutschte Redding mit nunmehr 31 Punkten auf den siebten WM-Rang ab.