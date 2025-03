Danilo Petrucci: «Wollte mir in die Schnauze hauen»

Mit den Rängen 4, 4 und 6 hat Danilo Petrucci aus dem Privatteam Barni Spark Ducati beim Superbike-Europa-Auftakt in Portimao den dritten Platz in der Weltmeisterschaft übernommen. Zufrieden ist er nicht.

Während Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) in Portimao eine Klasse für sich waren, stritten mehrere Fahrer auf Augenhöhe um Platz 3 – Danilo Petrucci war einer von ihnen.



Mit den Rängen 4, 4 und 6 ging der Italiener leer aus, während Andrea Locatelli (Pata Yamaha) im Samstagrennen und Alvaro Bautista (Aruba Ducati) in beiden Läufen am Sonntag die Ehrenränge einheimsten.

«Ich bin seit Sonntagmorgen wütend, als mich Alvaro auf der Geraden überholte», meinte Petrucci zu seinem vierten Platz im Sprint. «Ich war nicht schnell genug, ihn hinter mir zu halten und verlor den Podestplatz zwei Runden vor Schluss. Bis dahin lief alles nach Plan. Ich konnte anfänglich mit Nicolo und Toprak mithalten, wusste aber, dass sie schneller sein würden. Immerhin konnten sie mich aus dem Schlamassel ziehen, aber auch Alvaro war ein bisschen schneller und ich verlor den Podestplatz.»

Das zweite Hauptrennen vergeigte Petrucci am Start. «Es gab ein Problem mit der Kupplung», schilderte der Haudegen. «Ich wollte den ersten Gang einlegen, das Getriebe blieb aber zwischen dem ersten und zweiten Gang hängen. Als ich Gas gab und die Launch-Control aktivierte, hatte ich keinen Gang drin. Als ich die Bremse losließ, sprang der zweite Gang rein. Wenn du dann in der ersten Kurve nur noch 17. bist, willst du dir selbst in die Schnauze hauen. Ich hätte stärker auf den Ganghebel drücken müssen.»

Das Rennen wurde in der zehnten Runde nach einem Sturz von Yamaha-Ersatzfahrer Jason O’Halloran abgebrochen und anschließend neu gestartet – im Ziel war Petrucci immerhin Sechster.

Er ärgerte sich nicht nur über sich selbst, sondern auch über Landsmann Andrea Iannone. «Er war in der ersten Runde nicht sehr freundlich», meinte Danilo gegenüber SPEEDWEEK.com. «Er wusste, dass er eine Durchfahrtstrafe hat, fuhr aber ein paar Mal in mich. Wenn wir Rennen fahren, ist das okay. Aber nicht, wenn er in der nächsten Runde in die Boxengasse muss. Ich weiß auch nicht, ich muss mit ihm reden. Lustig war das nicht. Wie auch immer, wir sind jetzt Dritter in der Meisterschaft, das ist nicht schlecht. Richtig glücklich bin ich trotzdem nicht, im Vorjahr stand ich hier zweimal auf dem Podium. Dieses Wochenende war ich immer dabei, es reichte aber nicht ganz. Ich stand in der ersten Startreihe und bringe nur einen Pokal heim. Ich hatte mehr erwartet. Wenn wir um die Top-3 kämpfen wollen, dann müssen wir pro Runde zwei Zehntelsekunden finden. Das ist keine große Sache. Aber wenn dir 20 Runden lang jeweils zwei Zehntelsekunden fehlen, dann sind das vier Sekunden – und das ist viel. In den letzten zwei Kurven verlor ich viel, deshalb tat ich mich schwer, in Kurve 1 hinein zu überholen. In den ersten beiden Sektoren war ich sehr schnell.»