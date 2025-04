Superbike-WM in Assen mit Saisonauftakt der WorldWCR

Die Kulisse in Assen ist einmalig

Beim traditionsreichen Superbike-Meeting in Assen steigt die WorldWCR in die seriennahe Weltmeisterschaft 2025 ein. Der Zeitplan platzt mit insgesamt fünf Serien und elf Rennen aus allen Nähten.

Nur wenige Rennstrecken auf der Welt sind so eng mit dem Motorradsport verbunden, wie der Circuit van Drehnte in Assen. Das kommt nicht von ungefähr, denn die 1955 erbaute permanente Rennstrecke wurde speziell auf die Anforderungen von Motorrädern zugeschnitten und wird gerne als 'Kathedrale' bezeichnet. Nach diversen Umbauten schrumpfte der Kurs auf eine Länge von 4542 Meter.

Die Superbike-Weltmeisterschaft gastiert in Assen seit 1992 ohne Unterbrechung, nur im ersten Jahr der Coronapandemie war eine Durchführung des Events nicht möglich.

In diesem Jahr sind vom 11. bis 13. April sogar vier Weltmeisterschaften am Start. Neben der Superbike-WM sind dies die Supersport-WM, Supersport-300 und auch die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Die Frauen vorbehaltene Meisterschaft gastiert erstmals auf der niederländischen Piste. Ergänzt wird der Zeitplan von der Nachwuchsserie Northern Talent Cup, wodurch der Zeitplan auf fünf Serien mit elf Rennen anwächst – Zuschauer vor Ort bekommen also viel Action auf der Rennstrecke geboten.

Die ersten Entscheidungen finden am Freitag mit der Superpole-Session der Rahmenserien statt – nur die Top-Kategorie trägt ihr Qualifying am Samstag aus. Das erste Rennen ist der erste Lauf der Frauen-WM um 11:50 Uhr.

Am Sonntag eröffnet die Superbike-WM mit dem spannenden Superpole-Race das Rennprogramm, ab 11:50 Uhr folgen die zweiten Rennen der WorldWCR, Supersport-300, Superbike- und Supersport-WM. Der Northern Talent Cup setzt um 16:20 Uhr den Schlusspunkt unter ein vollgepacktes Rennwochenende.