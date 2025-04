Assen, FP1: Weniger Sprit ändert nichts – Bautista 1.

Vor den Rennen der Superbike-WM in Assen wurde die Balance-Regel angepasst, Ducati und BMW lassen sich davon nicht beeindrucken und fuhren im ersten freien Training am Freitagvormittag vorne. Domi Aegerter 5.

Schönes wenn auch kühles Frühlingswetter mit 12 Grad Celsius, blauem Himmel und Sonnenschein begrüßte den SBK-Zirkus am Freitagvormittag am TT-Circuit in Assen in den Niederlanden.



Großes Thema vor dem Wochenende war die Reduzierung der Kraftstoffdurchflussmenge für die dominanten Hersteller Ducati und BMW von 47 kg/h um 0,5 kg. Experten gehen davon aus, dass dieser kleine Schritt kaum Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit dieser Motorräder hat.

Dies bestätigte sich im ersten freien Training am Freitagvormittag ab 10.20 Uhr. Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach sieben Runden Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) mit 1:34,679 min.



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält seit 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit 1:32,934 min, die schnellste Rennrunde drehte Bautista (Ducati) im selben Jahr in 1:33,620 min.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session führte Razgatlioglu mit 1:34,556 min und lag damit eine Winzigkeit vor dem Ducati-Duo Nicolo Bulega und Bautista.



Zwölf Minuten vor Schluss übernahm Bautista mit 1:34,365 min die Spitze, an diese Bestmarke kam bis zum Ende keiner heran. Dem Spanier folgen Razgatlioglu, Bulega und Andrea Iannone (Pata Go Eleven Ducati).

Der Schweizer Dominique Aegerter startete stark ins Wochenende, lag zeitweise auf dem vierten Platz und wurde als bester Yamaha-Fahrer Fünfter.



Für Bimota ist Assen Neuland, Alex Lowes wurde Zehnter; Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff Zwölfter.

Für Honda war das Training eine Enttäuschung: Iker Lecuona landete auf Position 13, Teamkollege Xavi Vierge kam wegen technischer Probleme an seiner Fireblade nicht zum Fahren.



Yamaha muss weiterhin auf den verletzten Jonathan Rea verzichten, der Rekordchampion wird von Testfahrer Jason O’Halloran (21.) vertreten.