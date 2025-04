Domi Aegerter (Yamaha): «Vielversprechende Gefühle»

In der Zeitenliste konnte Dominique Aegerter am Freitag zwar keine vordere Position erreichen, dennoch ist der Schweizer im Yamaha-Team Giansanti Racing für das Meeting der Superbike-WM 2025 in Assen positiv gestimmt.

Nach einer schwierigen Superbike-WM 2024 geht es in diesem Jahr bei Yamaha dank Super-Concession-Parts nach vorn. Sichtbar macht dies vor allem Werkspilot Andrea Locatelli (nach zwei Meetings WM-Fünfter), der in Assen am Freitag Viertschnellster war.

Überschaubare 0,5 sec langsamer als der Italiener war Dominique Aegerter, der den ersten Trainingstag in 1:34,506 min als Zwölfter beendete – die Top-22 liegen auf dem Traditionskurs innerhalb nur 2 sec! Der 34-Jährige ist zufrieden. «Wir hatten einen guten Start in das Wochenende, wir waren auf Anhieb schnell», sagte der Rohrbacher nach Platz 5 im FP1. «Das Bike fühlte sich gut an. Die Hausaufgaben des Teams haben sich also ausgezahlt, vor allem die meines Dateningenieurs Massimo, der eine gute Einstellung für die Elektronik gefunden hat.»

© Gold & Goose Willkommen in Assen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Van der Mark und Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Dominique Aegerter Zurück Weiter

Im zweiten Training lag der Fokus des Yamaha-Piloten auf der Vorbereitung auf das erste Rennen. «Am Nachmittag mussten wir verschiedene Reifenmischungen testen, wobei ich aber mit einem Typ kein gutes Gefühl finden konnte», erklärte Aegerter. «Das Wichtigste war, dass wir unsere Rundenzeit dennoch verbessern konnten, obwohl die Konkurrenz ebenso zulegte. Aber wir sind nicht weit von der Spitze entfernt, und das Gefühl mit dem Motorrad ist vielversprechend. Jetzt werden wir in die Daten eintauchen und nach Verbesserungen forschen.»

Aegerter ist sich bewusst: Im umkämpften Feld der Superbike-WM ist ein starkes Qualifying essenziell für ansprechende Rennergebnisse. «Am Samstag wird es wichtig sein, im FP3 ein paar gute Runden zu fahren, damit wir für die Superpole gut vorbereitet sind und dort eine starke Leistung abliefern können», betonte der Yamaha-Pilot. «Das Wetter sollte gut bleiben. Wir werden also alles für ein gutes Rennen geben.»