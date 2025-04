Bulega: Was die FIM-Kastration bei der Ducati bewirkt

Obwohl Nicolò Bulega auf dem TT Circuit in Assen am Freitag schneller als der Rundenrekord der Superbike-WM fuhr, klagt der Ducati-Werkspilot über die Reduzierung der Benzindurchflussmenge durch die FIM.

Mit einem respektablen Vorsprung von 0,252 sec fuhr Leader Nicolò Bulega aus dem Ducati-Werksteam am Freitag die beste Zeit. Auf den ersten Blick schien die Reduzierung der Benzindurchflussmenge um ein halbes Kilogramm durch die FIM nichts an den Kräfteverhältnissen geändert zu haben, denn auch BMW mischte mit Weltmeister Toprak Razgatlioglu als Dritter vorn mit.

Worüber der Zeitenmonitor jedoch keine Auskunft gibt, ist das Gefühl des Piloten, der mit seinem rechten Handgelenk die Kontrolle über die Motorleistung ausübt. «Nach einem Gangwechsel ist die Gasannahme nicht mehr so sauber. Wenn man also in Schräglage beschleunigt und einen Gang höher schaltet, ruckelt es etwas und das Bike wird unruhig», erklärte Bulega im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Grundsätzlich sind derzeit in der Meisterschaft Fahrer vorn, die den Unterschied ausmachen können. Leistung nutzt einem in Kurven nicht viel; nur auf der Geraden schnell zu sein, reicht nicht. Meiner Meinung nach ist das nicht der richtige Weg, um die Meisterschaft umkämpfter zu machen. Wenn jemand sich verbessert und an der Spitze kämpft, dann hat er sich das verdient. Mir gefällt das nicht.»

Angesichts seiner Rundenzeit und einer beachtlichen Rennsimulation scheint der Ducati-Werkspilot die Auswirkungen jedoch unter Kontrolle zu haben. «Ich bin recht zufrieden, wie es gelaufen ist – auch wenn das Gefühl nicht ideal ist», betonte der 25-Jährige. «Ich würde mich gerne wohler auf dem Motorrad fühlen, hauptsächlich beim Bremsen. Mein Team wird sicher in der Lage sein, die notwendigen Details zu verbessern, um einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Wir waren schnell, das ist das Wichtigste.»

Für das restliche Wochenende sieht Bulega sich selbst, seinen Ducati-Teamkollegen Alvaro Bautista und BMW-Star Toprak Razgatlioglu im Vorteil. «Ich denke, wir drei sind den anderen einen Schritt voraus», bemerkte der WM-Leader. «Allerdings habe ich die Daten der anderen nicht überpüft – zum Beispiel, welche Reifen Bassani für seine Rundenzeit verwendet hatte.»