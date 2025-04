Yamaha-Sieger Andrea Locatelli: «Das war unser Tag!»

Premierensieg von Andrea Locatelli in der Superbike-WM! Der Yamaha-Pilot gewann in Assen das zweite Rennen und bringt Yamaha erstmals seit Magny-Cours 2023 wieder auf das oberste Podest.

Andrea Locatelli hat es geschafft. In seinem 18. Top-3-Finish gewann der Italiener am Sonntag auf dem TT Circuit in Assen sein erstes Superbike-Rennen – und beendete damit die Serie siegloser Rennen von Yamaha – exakt 581 Tage waren seit dem letzten Erfolg vergangen, den damals noch Toprak Razgatlioglu im Superpole-Race von Magny-Cours holte. Nun lässt Locatelli Yamaha jubeln.

Dabei lief es für den 28-Jährigen im Sprintrennen noch nicht perfekt. Auf nassem Asphalt verpasste er zwar das Podest, konnte sich aber als bester Yamaha-Pilot den vierten Platz sichern.

Im zweiten Rennen legte er eine Schippe drauf. Schon früh behauptete er sich in der Spitzengruppe, übernahm zur Rennmitte sogar die Führung, ehe Ducati-Star Nicolò Bulega vorbeiging und das Tempo verschärfte, was auch Locatelli nicht mitgehen konnte. Er konnte sich aber von seinem Verfolger Alvaro Bautista (Ducati) absetzen und wurde zwei Runden vor Schluss belohnt. Denn Bulega rollte mit einem technischen Defekt aus – wie schon zuvor im Superpole-Race. Damit war der Weg frei für Locatellis Premierensieg.

«Ich habe versucht, Bulega zu pushen, ihn unter Druck zu setzen», erklärte Locatelli nach dem Rennen überglücklich. «Es war sicher nicht einfach, aber wir waren von Anfang an stark unterwegs. Ich hatte zwar nicht das beste Gefühl mit dem Wind, musste mir Runde für Runde Vertrauen aufbauen – insgesamt war unser Bike heute konkurrenzfähig.»

Auch beim Reifenthema hatte Yamaha dazugelernt. «Am Samstag war jeder gestresst wegen des Vorderreifens, wir haben den Reifen zerstört», sagte Locatelli rückblickend. «Am Sonntag war das deutlich besser – auch da haben wir einen Schritt gemacht.»

Technisch zeigte sich das Team verbessert, auch wegen der Fortschritte am Fahrwerk. «Alles, was wir versucht haben zu verbessern, hat funktioniert», so der Italiener. «Wenn wir gut ins Wochenende starten, können wir an den Details arbeiten. Das war diesmal der Schlüssel.» Schon am Freitag habe er sich auf dem Motorrad «vom ersten Run an gut gefühlt.»

Der Sieg mag durch Bulegas Ausfall begünstigt worden sein, doch Locatelli selbst machte sich deswegen keine Vorwürfe: «Man kann sagen, dass es kein 100-prozentig sauberer Sieg war. Aber ich war da, ich habe gepusht, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich hatte keine technischen Probleme, das gehört zum Sport.» Entscheidend sei gewesen «was ich kontrollieren konnte. Mein Rennen, meine Leistung.»