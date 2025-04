Assen, Superpole-Race: Toprak siegt, Pech für Bulega

Ein Wetterumschwung mischte die Karten für das Superpole-Race der Superbike-WM 2025 in Assen neu. Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) holte seinen ersten Sieg im Nassen. Nicolò Bulega (Ducati) blieb ohne Punkte.

Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Anders als am Samstag fand das Superpole-Race über nur 10 Runden auf dem TT Circuit in Assen nicht bei frühsommerlichen Bedingungen statt, sondern bei kühlen Temperaturen und auf nasser Piste. Im morgendlichen Warm-up fuhr Nicolò Bulega (Ducati) die schnellste Zeit, Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) verzichtete. Die Bedingungen waren eine große Chance für die Piloten, die sonst nicht auf vorderen Positionen zu finden sind.

So oder so: Dass die Piloten bei der kurzen Distanz nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus.

Die Startaufstellung für den Sprint war wie im ersten Rennen. Aus der ersten Reihe starteten Sam Lowes (Ducati), Nicolò Bulega (Ducati) und Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW), der im ersten Lauf noch um drei Plätze strafversetzt wurde. Aus Reihe 2 gingen Axel Bassani (Bimota), Álvaro Bautista (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) ins Rennen. Dominique Aegerter (Yamaha) war Elfter der Startaufstellung.

Pünktlich zum Start ließ sich aber die Sonne blicken und bekanntlich trocknet der TT Circuit schnell ab. Noch im Grid diskutierten die Teams mit ihren Fahrern, welche Reifen verwendet werden sollen – alle setzen auf Regenreifen, nur Dominique Aegerter und Bahattin Sofuoglu (beide Yamaha) pokerten mit geschnittenen Slicks!

Bulega gewann den Start, aber schon in Runde 2 übernahm Razgatlioglu das Kommando. Der BMW-Pilot setzte sich mit den schnellsten Rundenzeiten ab und gewann auf nasser Piste souverän. Es ist der erste Sieg des Türken in einem Regenrennen!

Platz 2 schien Bulega sicher zu haben, doch Sam Lowes wurde mit jeder Runde stärker und kämpfte sich vorbei an Bautista und holte zum WM-Leader massiv auf. Bevor es jedoch zu einem Positionskampf kam, fiel Bulega mit einem Defekt aus. Der MarcVDS-Pilot wurde Zweiter, Werksfahrer Bautista Dritter.

Um Platz 4 kämpften Locatelli und Michael van der Mark (BMW), der aber keinen Weg am Yamaha-Piloten vorbei fand und sich mit Platz 5 begnügen musste.

Die beste Honda brachte sensationell Tarran Mackenzie vom Kundenteam Petronas MIE auf Platz 9 ins Ziel. Damit rückt der Engländer in der Startaufstellung für den zweiten Lauf massiv nach vorn.

Der Reifenpoker von Aegerter machte sich zu spät bezahlt: In der letzten Runde fuhr der Schweizer in 1:42,697 min die mit Abstand schnellste Rennrunde – fast drei Sekunden schneller als Razgatlioglu – doch als 17. waren die Punkteränge weit entfernt.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Locatelli und Razgatlioglu in die erste Kurve. Dann Bautista, Iannone und Bautista. In der ersten Kurve stürzen Tito Rabat und Xavi Vierge.



Runde 1: Bulega führt vor Razgatlioglu und Locatelli. Iannone muss den Notausgang nehmen und fällt ans Ende des Feldes zurück. Aegerter auf Platz 18.



Runde 2: Razgatlioglu hat die Führung übernommen. Bautista vorbei an Locatelli auf Platz 3. Als Fünfter glänzt Alex Lowes (Bimota). Mackenzie (11.) bester Honda-Pilot.



Runde 3: Razgatlioglu setzt sich in 1:44,650 min an der Spitze um eine Sekunde von Bulega ab. Bautista (3.) schon 3,1 sec zurück und unter Druck von Sam Lowes. Aegerter (19.) müht sich mit Intermediates ab.



Runde 4: Lowes hat Bautista aufgeschnupft und macht sich an die Aufholjagd zu Bulega. Locatelli auf Platz 5, dahinter van der Mark und Gardner.



Runde 5: Toprak in 1:44,096 min um 2,7 sec vorn. Lowes holt eine Sekunde auf Bulega auf. Mackenzie sehr stark Neunter. Alex Lowes auf Platz 11 zurückgefallen.



Runde 6: Lowes nur noch 0,7 sec hinter Bulega (2.). Redding und Mackenzie kämpfen um Platz 9.



Runde 7: Die ersten trockenen Flecken werden sichtbar. Bulega fällt mit Defekt aus. Sam Lowes neuer Zweiter, Bautista Dritter. Locatelli und van der Mark komplettieren die Top-5.



Runde 8: Razgatlioglu führt um 4 sec vor Lowes und Bautista. Gardner, Redding, Montella und Mackenzie kämpfen um Platz 6.



Runde 9: Die Top-3 unverändert. Van der Mark attackiert Locatelli, aber der Yamaha-Pilot kontert. Aegerter auf 17.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Sam Lowes und Bautista. Redding Sechster. Mackenzie Neunter.