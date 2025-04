Assen, Lauf 2: Yamaha jubelt – Ducati und BMW weinen

Während Yamaha im zweiten Lauf der Superbike-WM 2025 in Assen über den Sieg von Andrea Locatelli jubelte, mussten Ducati und BMW bittere Rückschläge einstecken – vor allem Nicolò Bulega und Toprak Razgatlioglu.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race geändert. Die erste Reihe bestand aus Toprak Razgatlioglu (BMW), Sam Lowes und Álvaro Bautista (beide Ducati). Der mit Defekt ausgefallene Nicolò Bulega (Ducati) fiel auf Startplatz 10 zurück. Weil es Dominique Aegerter (Yamaha) nicht in die Top-9 schaffte, musste der Schweizer von Platz 15 in das zweite Hauptrennen starten.

Das Wetter bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit war stabil – die Sonne bahnte sich ihren Weg durch die helle Wolkendecke und es war trocken. Die Temperaturen mit 17 Grad Celsius aber kühler als am Samstag.

Bautista gewann den Start, während Razgatlioglu auf trockener Piste van Anfang an mehr Mühe hatte, sich seine Gegner vom Leib zu halten und nur Platz 4 belegte. Währenddessen arbeitete sich Bulega durch das Feld und erreichte in Runde 6 das Hinterrad des BMW-Piloten.

Die Pace an der Spitze war nicht sonderlich hoch, weshalb nach acht Runden immer noch sieben Piloten innerhalb zwei Sekunden fuhren. Das änderte sich erst, als Bulega in den Top-3 auftauchte. Bautista musste die Führung mittlerweile an Locatelli abgeben und wurde auch von Bulega aufgeschnupft.

In Runde 11 übernahm Bulega erstmals die Führung und innerhalb weniger Kurven hatte sich der Ducati-Werkspilot ein wenig abgesetzt. Der Vizeweltmeister hatte den sicheren Sieg vor Augen, als er seine V4R in Runde 19 erneut mit einem Defekt abstellen musste.

Den Sieg erbte nicht unverdient Andrea Locatelli, der zuvor den sicheren zweiten Platz belegte – ein starkes Wochenende für den Yamaha-Werkspiloten. Auf Platz 2 setzte sich nach langem Kampf gegen Remy Gardner (Yamaha), der Dritter wurde, Álvaro Bautista mit der zweiten Werks-Ducati durch. Mit zwei R1 in den Top-3 ist Yamaha endgültig zurück.

Ein feines Ergebnis fuhr Bimota-Pilot Axel Bassani als Fünfter ein. Mit einer starken zweiten Rennhälfte arbeitete sich auch Teamkollege Alex Lowes immer weiter nach vorn und wurde Sechster. Am Hinterrad des Engländers brachte Iker Lecuona die beste Honda auf der siebten Position ins Ziel.

Und BMW? Razgatlioglu bekam zusehends Probleme mit seinen Reifen und wurde immer langsamer. Mit einer stumpfen Waffe kämpfend, verlor der Weltmeister Position um Position und kreuzte als Achter die Ziellinie. Teamkollege Michael van der Mark wurde sogar nur 17.

Dominique Aegerter teilte sich das Rennen ein und lag zeitweise nur auf der 17. Position. Am Ende fuhr der GRT Yamaha-Pilot starke Rundenzeiten und sah als Zehnter die Zielflagge.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Razgatlioglu und Locatelli in die erste Kurve. Dann van der Mark und Gardner. Redding und Iannone mussten eine weite Linie fahren. Bulega Elfter.



Runde 1: Bautista 0,6 sec vor Razgatlioglu und Gardner. Bulega Zehnter, Aegerter auf 14.



Runde 2: Bautista zieht vorn davon, Razgatlioglu wird in Positionskämpfe mit den Yamaha-Piloten Gardner und Locatelli verwickelt. Schnellste Runde Sam Lowes in 1:34,690 min.



Runde 3: Razgatlioglu (4.) seht hinter Locatelli an. Bulega in 1:34,398 min vor auf Platz 7.



Runde 4: Razgatlioglu (4.) unter Druck von Lowes (5.). Bulega legt eine 1:34,299 min nach und holt weiter auf.



Runde 5: Bautista, Gardner, Locatelli, Razgatlioglu, Lowes und Bulega innerhalb 0,9 sec. Wieder schnellste Runde des WM-Leader in 1:34,201 min.



Runde 6: Bulega vorbei an Razgatlioglu auf Platz 4! Aegerter auf 13.



Runde 7: Razgatlioglu verliert eine weitere Position an Sam Lowes – und Bassani (7.) ist ebenfalls schnell unterwegs.



Runde 8: Bulega auf Platz 3 angekommen.



Runde 9: Bautista fällt hinter Locatelli und Bulega auf Platz 3 zurück.



Runde 10: Die Top-4 setzen sich leicht ab. Den ersten Überholversuch von Bulega kann Locatelli abwehren. Redding (21.) fährt am Ende des Feldes langsamer als Rabat (20.).



Runde 11: Bulega hat sich die Führung geschnappt und zieht sofort um einige Meter davon. Bassani (6.) hat Razgatlioglu überholt, der mit einer stumpfen Waffe kämpft.



Runde 12: Gardner vorbei an Bautista auf Platz 3.



Runde 13: Nur Locatelli (2.) kann den Speed von Bulega halbwegs mitgehen. Bautista und Gardner kämpfen um Platz 3 und liegen bereits 2 sec zurück.



Runde 14: Bulega in 1:34,178 min um 0,9 sec vor Locatelli. Razgatlioglu (7.) verliert den Anschluss an Bassani (6.). Aegerter führt eine Gruppe an, die um Platz 12 kämpft.



Runde 15: Locatelli jetzt 1,5 sec zurück. Bautista (3.) weiter unter Druck von Gardner.



Runde 16: Razgatlioglu (7.) wird immer langsamer. Petrucci, Lecuona, Alex Lowes und Andrea Iannone kämpfen um Platz 8.



Runde 17: Bulega führt mit 1,9 sec. Bautista (3.) hat sich etwas Luft vor Gardner verschafft.



Runde 18: Razgatlioglu fährt eine Sekunde langsamer als die Gruppe hinter ihm.



Runde 19: Ein Drama – Bulega rollt wieder mit Defekt aus!



Runde 20: Razgatlioglu wird von Lecuona auf Platz 8 verwiesen.



Letzte Runde: Locatelli gewinnt vor Bautista und Gardner. Aegerter wird Zehnter.