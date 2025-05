Nicolò Bulega (Ducati): Cremona sein wichtigster Sieg

Mit dem Sieg in der Superpole und im ersten Superbike-Lauf dominierte Nicolò Bulega den Samstag. Für den Ducati-Piloten war der Triumph auf dem Cremona Circuit aus mehrfacher Hinsicht besonders.

Schnellster am Freitag, im Qualifying in Rekordzeit auf Pole und ein letztlich souveräner Sieg im ersten Lauf – Nicolò Bulega kann mit seinem bisherigen Auftritt bei seinem Heimrennen in Cremona zufrieden sein. Vergessen ist das Desaster von Assen, als der Italiener seine Ducati V4R in beiden Sonntagsrennen mit einem Defekt abstellen musste. Auf dem Podium genehmigte sich Bulega einen großen Schluck Sekt aus seinem Rennstiefel!

Erwartungsgemäß leistete nur Toprak Razgatlioglu energische Gegenwehr. Der BMW-Star und Bulega zeigten in den ersten Runden eindrucksvoll, dass sie die derzeit besten Superbike-Piloten sind; bei Halbzeit hatten sie Álvaro Bautista auf der zweiten Werks-Ducati als Dritten bereits um 6 sec distanziert. Am Ende war aber auch der Ausnahmekönner aus der Türkei chancenlos.

«Ein heißes und schwieriges Rennen – der Kampf mit Toprak war hart und hat Spaß gemacht», sagte Bulega gegenüber SPEEDWEEK.com. «Mir war klar, dass ich etwas mehr in der Hinterhand hatte, gerade mit gebrauchten Reifen, das hatten wir mit einer guten Pace am Freitag und im FP3 bewiesen. Gleichzeitig hatte ich gesehen, dass Toprak etwas größere Probleme damit hat. Einfach war es deshalb aber nicht, denn die Bedingungen waren etwas anders als in den Trainings. Ich musste mich etwas anpassen und fuhr wegen der Hitze nicht auf meinem höchsten Level – wahrscheinlich war es bei allen so. Also blieb ich fokussiert und wartete auf eine Gelegenheit, Toprak zu überholen und anschließend einen kleinen Vorsprung herauszufahren. In den ersten Runden ist er immer unglaublich schwer zu überholen und als ich vorn lag, konzentrierte ich mich darauf, meine Pace durchzuziehen und sagte mir selbst, dass ich es schaffen kann – und ich habe es geschafft!»

Der 25-Jährige betonte bereits beim Debüt der Rennstrecke im Norden Italiens vor einem Jahr, dass er den Cremona Circuit nicht zu seinen Favoriten zählt. «Sie kommt meinem Fahrstil nicht entgegen. Ich muss ständig nachdenken, gerade im ersten Sektor. Die Kurven dort sind eng und langsam und ich mag das einfach nicht», erklärte Bulega. «Aber jeder muss damit klarkommen, also muss ich das auch, und habe einen großartigen Sieg vor vielen italienischen Fans eingefahren. Das ist mein erster Superbike-Sieg bei einem Heimrennen in Italien – das macht es sehr speziell für mich. Ich muss aber auch Toprak gratulieren; er ist in den ersten Runden sehr aggressiv gefahren und der Positionskampf gegen ihn hat Spaß gemacht.»

Bulega ergänzt: «Dieser Sieg ist der bisher wichtigste meiner Superbike-Karriere. Ich mag die Strecke nicht und hatte nicht erwartet, so konkurrenzfähig zu sein. Wenn ich also auf meiner schlechtesten Rennstrecke gewinne, kann ich umso positiver für die anstehenden Meetings sein.»