Cremona: Ducati-Star Bulega in Rekordzeit auf Pole

Die Superpole der Superbike-WM 2025 in Cremona fand bei besten Bedingungen statt. Startplatz 1 sicherte sich Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega. Toprak Razgatlioglu (BMW) Dritter. Dominique Aegerter (Yamaha) stürzte.

Im morgendlichen dritten Training fuhr Ducati-Pilot Alvaro Bautista in 1:28,439 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Innerhalb 0,2 sec zum zweifachen Superbike-Weltmeister blieben Andrea Locatelli (Yamaha) und Sam Lowes (Ducati).

Zu Beginn der Superpole zeigte das Thermometer bei Sonnenschein bereits angenehme 25 Grad Celsius. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die nur 3768 Meter lange Piste. Als letzter Pilot setzte sich Nicolò Bulega (Ducati) auf sein Motorrad.

Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte Toprak Razgatlioglu (BMW) auf seiner ersten Runde in 1:28,958 min, aber der aktuelle Weltmeister wurde von anschließend auf Rang 7 durchgereicht. Die schnellste Zeit markierte Sam Lowes mit einer überragenden 1:28,081 min – zuletzt in Assen hatte der MarcVDS-Pilot seine erste Pole eingefahren. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte Bulega im vergangenen Jahr in 1:27,953 min auf.

Auf den weiteren Positionen folgten Bulega, Andrea Iannone (Ducati), Locatelli und Remy Gardner. Nach zwei Runden steuerten die ersten Piloten die Boxengasse an, um sich auf den zweiten Versuch vorzubereiten. Axel Bassani (Bimota), Ryan Vickers (Ducati) und Zaqhwan Zaidi (Honda) lagen außerhalb der 105-Prozent-Hürde.

Bautista eröffnete die heiße Phase, aber der Spanier verpasste die Lowes-Zeit um fast 0,3 sec. Bereits auf Bestzeit liegend, gelang Gardner am Ende keine Verbesserung. Dann brauste Razgatlioglu in 1:28,159 min auf Platz 2 hinter Lowes, der wiederum rote Sektoren markierte.

Bei noch zwei Minuten steigerte sich Bulega hinter Lowes und Razgatlioglu auf Platz 3. Auf seiner nächsten Runde brannte der WM-Leader mit Rekord in 1:27,866 min auf Startplatz 1!

Dabei blieb es, auch weil wegen gelber Flaggen keine schnellen Runden mehr möglich waren. Die erste Startreihe besteht somit aus Bulega, Sam Lowes und Razgatlioglu. In Reihe 2 nehmen Bautista, Xavi Vierge (Honda) und Iannone Aufstellung.

Bester Yamaha-Pilot wurde Gardner auf Startplatz 7, unmittelbar dahinter Werkspilot Locatelli. Nach langer Verletzungspause qualifizierte sich Jonathan Rea (Yamaha) auf der 17. Position. Überraschende Probleme hatte Bimota mit Bassani auf Startplatz 12 und Alex Lowes als 16.

Dominique Aegerter (Yamaha) fabrizierte in der Schlussphase einen Sturz und kam nicht über Startplatz 14 hinaus.