Cremona, FP3: Bautista wie Phoenix aus der Asche 03.05.2025 - 09:27 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Alvaro Bautista fuhr im FP3 Bestzeit

Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista hat seine drei Stürze am Freitag gut weggesteckt und fuhr im dritten freien Training der Superbike-WM in Cremona am Samstagmorgen Bestzeit. Toprak Razgatlioglu nur auf Platz 6.