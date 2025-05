Toprak Razgatlioglu: «Ducati in einer anderen Liga»

Die ersten zehn Runden konnte Toprak Razgatlioglu (BMW) im ersten Rennen der Superbike-WM in Cremona am Samstag mit Nicolo Bulega auf der Aruba-Ducati mithalten, dann war er chancenlos. Die Gründe dafür.

Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega rissen die enthusiastischen Fans am Cremona Circuit in den ersten Runden von den Sitzen: Der Kampf zwischen den beiden derzeitigen Giganten der Superbike-WM war hart, unerbittlich, aber immer fair.



Doch nach zehn Runden war beim Weltmeister die Luft raus, innerhalb zwei Runden wuchs der Rückstand auf Bulega von 0,4 auf 1,3 sec, beim Fallen der Zielflagge nach 23 Runden waren es 2,835 sec.

Mit seinem fünften Saisonsieg im zehnten Rennen konnte Bulega seine Führung in der Weltmeisterschaft gegenüber dem zweiten Razgatlioglu auf 26 Punkte ausbauen, ohne seine beiden technischen Ausfälle in Assen in Führung liegend wäre der Italiener im Gesamtstand bereits weit enteilt.

«Das hatte ich nicht erwartet, ich bin überrascht», sagte Toprak zu seinem zweiten Platz. «Meine Rennpace war stark, am Anfang konnte ich mir schöne Kämpfe mit Bulega liefern. Ich wusste, dass er sehr stark ist, mir wurde auch schnell klar, dass er jede Runde 0,1 oder 0,2 oder 0,3 sec schneller fahren kann. Daraus habe ich gelernt, hoffentlich können wir das Bike anhand der Daten für Sonntag verbessern. Vor allem den Grip am Hinterrad, da spielt Ducati in einer anderen Liga. Er kann sein Bike ganz entspannt fahren, dann gibt er Gas und es beschleunigt. In voller Schräglage hat er auch viel mehr Grip als wir. Aber wenn wir uns nur ein bisschen verbessern, dann kann ich um den Sieg kämpfen.»

Laut Wettervorhersage soll es am Sonntag etwas kühler werden, der Asphalt hatte sich am Samstag bis auf 45 Grad Celsius erhitzt. Bei kühleren Bedingungen ist die BMW M1000RR grundsätzlich konkurrenzfähiger.



Wie stark die Leistung von Razgatlioglu war, zeigt der Vergleich mit ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark: Der Niederländer kam als Achter ins Ziel, mit 25,229 sec Rückstand auf Bulega.