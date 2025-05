Cremona, Lauf 1: Bulega überlegen, Toprak Zweiter

Den ersten Lauf der Superbike-WM 2025 in Cremona gewann souverän Nicolò Bulega (Ducati). Gegenwehr leistete dem WM-Leader nur Toprak Razgatlioglu (BMW). Fünf Marken in den Top-9! Domi Aegerter (Yamaha) in den Punkten.

In der Superpole hatte sich Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega in Rekordzeit den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem Italiener startete Sam Lowes (Ducati) und Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) in den ersten Lauf. Dominique Aegerter (Yamaha) war im Qualifying gestürzt und kam nicht über Startplatz 14 hinaus.

Das Wetter bei Rennstart um 14 Uhr mit 29 Grad Celsius sommerlich, insbesondere die hohen Asphalttemperaturen von 45 Grad Celsius trieben aber manchem Teilnehmer Sorgenfalten auf die Stirn.

Den Start gewann Bulega, an dessen Hinterrad sich Razgatlioglu klemmte. Das Duo degradierte das übrige Feld zu Statisten und fuhr schnell einen beachtlichen Vorsprung heraus. Aber nach und nach schien sich beim BMW-Piloten der Reifenverschleiß bemerkbar zu machen, und der WM-Leader konnte sich an der Spitze einen Vorsprung erarbeiten. Am Ende kontrollierte Bulega das Rennen sehr souverän und gewann mit 3 sec Vorsprung.

Selbst mit Problemen fuhr Razgatlioglu aber noch starke Rundenzeiten und bis zum Ende schneller als Álvaro Bautista (Ducati), der seit der ersten Kurve an dritter Stelle lag und den letzten Podiumsplatz holte.

Unterhaltsam verlief der Kampf um Platz 4, in dem zeitweise bis zu zehn Piloten mitmischten. Die meiste Zeit lag Andrea Iannone (Ducati) auf der vierten Position und verteidigte diese verbissen bis zur Ziellinie – in seinem Schlepptau kamen innerhalb zwei Sekunden Xavi Vierge (Honda), Remy Gardner (Yamaha) Danilo Petrucci (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) ins Ziel. Neunter wurde Bimota-Pilot Axel Bassani.

Dominique Aegerter (Yamaha) fuhr als 13. ein unauffälliges Rennen.

In seinem ersten Saisonrennen kreuzte Jonathan Rea (Yamaha) als 19. die Ziellinie.

Assen-Sieger Andrea Locatelli (Yamaha) stürzte in aussichtsreicher Position, auch Iker Lecuona (Honda) stürzte auf einer vorderen Position.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Bautista in die erste Kurve. Aegerter auf 16-



Runde 1: Razgatlioglu und Bulega schon eine Sekunde vor Bautista, Iannone und Lowes. Aegerter auf 15.



Runde 2: Razgatlioglu führt in 1:29,578 min vor Bulega. Gardner vorbei an Lowes auf Platz 5. Rea auf 13. Sturz Locatelli.



Runde 3: Bulega in 1:29,488 min mit der schnellsten Runde, aber Razgatlioglu bleibt vorn. Vierge (6.) und Lecuona (7.) gehen im Doppelpack an Sam Lowes (8.) vorbei. Bassani Zehnter. Aegerter auf 15.



Runde 4: Bautista (3.) liegt bereits 1,9 sec, Iannone auf Platz 4 sogar 2,9 sec.



Runde 5: Razgatlioglu behauptet die Führung, schnellste Runde aber Bulega in 1:29,241 min. Sturz Ruiu. Um Platz 4 kämpfen Iannone, Gardner, Vierge, Lecuona, Sam Lowes und van der Mark. Rea und Aegerter kämpfen um Platz 14.



Runde 6: Bulega (1.) hat sich Razgatlioglu geschnappt. Sam Lowes neben der Piste und fällt auf Platz 13 zurück.



Runde 7: Der Reifenverschleiß macht sich bei Razgatlioglu bemerkbar. Bulega zieht in 1:29,199 min um 0,4 sec davon. Bautista (3.) schon 3 sec zurück.



Runde 8: Gardner verdrängt Iannone von Platz 4, aber auf der Geraden holt sich der Italiener die Position zurück. Mackenzie gibt das Rennen auf.



Runde 9: Razgatlioglu gibt nicht auf und verkürzt in 1:29,024 min auf Bulega. Aegerter hat Rea überholt und ist 14.



Runde 10: Um Platz 4 kämpfen nun acht Piloten.



Runde 11: Bulega hat den Widerstand von Razgatlioglu gebrochen und führt um 0,8 sec. Bautista 5,8 sec zurück. Iannone (4.) führt die Verfolger an, dicht gefolgt von Lecuona und Gardner. Rea nur noch auf Platz 19.



Runde 12: Razgatlioglu fährt 0,6 sec langsamer als Bulega.



Runde 13: Lecuona hat sich Iannone geschnappt und ist Vierter.



Runde 14: Bulega führt 1,8 sec vor Razgatlioglu und 7,2 sec vor Bautista. Sturz Lecuona.



Runde 15: Lecuona setzt das Rennen fort.



Runde 16: Razgatlioglu (2.) fährt schneller als Bautista (3.).



Runde 17: Lecuona gibt auf.



Runde 18: Bulega führt 2,7 sec vor Razgatlioglu und 10 sec vor Bautista. Aegerter auf 13.



Runde 19: Iannone (4.) hat weiterhin Gardner, Vierge, van der Mark und Petrucci im Nacken.



Runde 20: Nur Bulega und Razgatlioglu fahren unter 1:30 min.



Runde 22: Das Podium ist vergeben. Iannone (4.) verteidigt verbissen seine Position. Bassani (9.).



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Razgatlioglu und Bautista. Dann Iannone, Vierge, Gardner und Petrucci.