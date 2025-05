Andrea Iannone (Ducati): Frühstart, Strafe, Frust

Nach Platz 4 im ersten Lauf der Superbike-WM 2025 in Cremona erreichte Andrea Iannone am Sonntag aus verschiedenen Gründen nur verhaltene Ergebnisse. Mit einem Frühstart des Ducati-Privatiers begann die Misere.

Für Go Eleven Ducati und Andrea Iannone war das Meeting auf dem Cremona Circuit gleichermaßen ein Heimrennen, auch wenn Team und Fahrer aus anderen Regionen in Italien stammen als die nur 3768 Meter lange Rennstrecke. 2024 zeigte der frühere MotoGP-Pilot beim Cremona-Debüt eine starke Performance (Zweiter im Qualifying, Dritter im Superpole), stürzte aber im ersten Rennen auf Platz 2 liegend und schied im zweiten Lauf in aussichtsreicher Position mit Defekt aus. Es war eines der wenigen Rennwochenenden, an dem Iannone keinen Nachteil gegenüber den etablierten Superbike-Fahrern hatte.

Und Andrea Iannone zeigte am vergangenen Wochenende im ersten Lauf erneut eindrucksvoll, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Zwar waren ihm die Top-3 über 23 Sekunden enteilt, doch rundenlang hielt der Italiener eine hinter ihm drückende Meute von acht Piloten gekonnt in Schach und sicherte sich den vierten Platz. Bravo!

Doch im Superpole-Race am Sonntagvormittag vergab der 35-Jährige schon beim Start jede Chance auf ein erneutes starkes Ergebnis, als er nach einem Frühstart eine doppelte Long-Lap-Strafe aufgebrummt bekam. Dass dennoch Achter wurde, war sehr respektabel. «Ich hatte eine gute Pace und versuchte, an Álvaro heranzukommen – vielleicht hätte ich ihn auch bekommen –, aber ich wurde für einen Mini-Frühstart bestraft und habe dadurch viel Zeit verloren», ätzte Iannone verärgert.

Teammanager Dennis Sacchetti hielt die Strafe für seinen Fahrer für überzogen. «Andrea war schnell und wollte um das Podium kämpfen, als ihm diese Chance durch einen wirklich geringfügigen Frühstart genommen wurde – es war so minimal, dass wir es nicht einmal gesehen haben», winkte der frühere Rennfahrer ab.

Platz 14 mit 31 sec Rückstand im zweiten Lauf hatte eine andere Ursache. «Ich hatte große Probleme mit der Front – in Linkskurven neigte das Vorderrad ständig zum Einklappen», erklärte Iannone. «Ich konnte meine Pace nicht halten und konnte Angriffe nicht abwehren. Im Finale habe ich im Kampf etwas Zeit verloren und versuchte, das Rennen in Punkten zu beenden.»

In der Gesamtwertung war die Auswirkung für Iannone überschaubar. Weiterhin als WM-Siebter (68 P.) hat sich sein Rückstand am Sam Lowes (Ducati) jedoch geringfügig auf fünf Punkte vergrößert.