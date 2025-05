Rea über die Yamaha-Strategie: Manches ist unmöglich

Seit Ende März bringt Yamaha in der Superbike-WM ein Chassis nach Super-Concession-Reglement zum Einsatz und hat sich gegen aufwändiges und teures Motortuning entschieden. Was Jonathan Rea dazu sagt.

Als Yamaha im Rahmen des Super-Concession-Reglements genügend Tokens (virtuelle Spielsteine oder Chips wie im Casino) gesammelt hatte, um diese einzusetzen, entschied sich der japanische Hersteller für eine Anpassung des Chassis’, wie sie gemäß normalem Reglement nicht erlaubt ist.



Besagte Tokens bekommt jeder Hersteller laut Regelwerk nach einem komplizierten – und von außen nicht nachvollziehbaren – Algorithmus zugesprochen, wenn die Ergebnisse im Verhältnis zum Besten zu schlecht sind.

Überraschend war die Wahl der Chassismodifikation insofern, weil die Yamaha-Fahrer seit Jahren den Motor der R1 als größte Schwachstelle bezeichnen und entsprechend auf Verbesserungen an diesem gehofft hatten.

«Wir haben während des Winters die Möglichkeit erörtert, unsere Tokens für Concessions für den Motor einzusetzen», sagte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli im April gegenüber SPEEDWEEK.com. «Dann wurde uns aber bewusst, dass wir dafür so viel ändern müssten, dass wir uns ein bisschen von der Philosophie der Superbike-WM entfernt hätten. Wir hätten fundamentale Komponenten unseres Motors drastisch modifizieren müssen. Wir gelangten zu der Auffassung, dass wir nur wenig mit der neuen Motorkonfiguration gewinnen können, die Kosten aber riesig wären. Also entschieden wir uns stattdessen, die Tokens für das Super-Concession-Chassis einzusetzen.»

Dieses kommt seit dem Europa-Auftakt Ende März in Portugal zum Einsatz, Andrea Locatelli sorgte Mitte April in Assen für den ersten Yamaha-Sieg seit September 2023, damals triumphierte Toprak Razgatlioglu in Magny-Cours.

Rekordchampion Jonathan Rea verpasste nach seinem komplizierten Fußbruch bei den Wintertests in Australien Mitte Februar die Rennen auf Phillip Island, in Portimao und Assen, in Cremona war der Nordire am vergangenen Wochenende erstmals mit dem neuen Chassis unterwegs. Da der 38-Jährige von seiner normalen Fitness noch weit entfernt ist und es in den drei Rennen in Norditalien nie in die Punkte schaffte, kann er sich noch keine Meinung von den neuen Teilen bilden.

Doch er kann die Entwicklungsstrategie von Yamaha bewerten. «Leistung lässt sich nicht aus dem Nichts herbeizaubern», hielt Johnny im Vier-Augen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Selbst wenn du Fahrer mit gutem Speed fragst, werden sie dir immer sagen, dass sie mehr Motorleistung möchten. Ein Fahrer will das immer, aber manchmal ist es unmöglich. Yamaha arbeitet an den Bereichen, in denen wir uns verbessern können. Wenn wir die vorhandene Leistung maximieren und das Motorrad mit einem guten Chassis hinstellen, dann können wir wettbewerbsfähiger sein.»