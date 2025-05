Trotz Krankheit und Defekt: Applaus für Sam Lowes

Nach seinem ersten Superbike-Podium in Assen überzeugte Sam Lowes auch beim Meeting in Cremona. Trotz technischer Probleme und Krankheit zeigte der MarcVDS Ducati-Pilot eine erstaunliche Performance.

Sam Lowes debütierte im vergangenen Jahr in der Superbike-WM und zeigte mehrfach einen erstaunlichen Speed, aber wenig Konstanz und auch viele Stürze. Mit der Erfahrung einer Saison präsentiert sich der Ducati-Privatier 2025 erwartungsgemäß abgeklärter. Sein bisher bestes Meeting absolvierte der 34-Jährige in Assen, als er seine erste Superpole gewann und im ersten Lauf zwar auf Platz 3 liegend stürzte, im Superpole-Race aber als Zweiter sein erstes Top-3-Finish erreichte und im zweiten Lauf Vierter wurde.

Am vergangenen Wochenende in Cremona wurde der Marc VDS-Pilot unter Wert geschlagen. Im Qualifying war nur WM-Leader und Werkspilot Nicolo Bulega (Ducati) schneller, doch im ersten Lauf verhinderte ein technisches Problem ein besseres Finish als Platz 12.



«Das Rennen verlief nicht nach Plan. Das war schade, denn ich hatte ein Problem mit dem Schalthebel, das dazu führte, dass ich nicht flüssig schalten konnte. Ich habe in zwei verschiedenen Runden drei Sekunden verloren, weil ich in Kurve 11 nicht richtig herunterschalten konnte», erklärte Lowes. «Ohne dieses Problem hätten wir heute eine Pace gehabt, die für den vierten Platz gereicht hätte. Das wäre ein akzeptables Ergebnis gewesen, wenn man bedenkt, wie ich mich fühle. Aber es könnte schlimmer sein.»

Was der Familienvater nur andeutet: Lowes wurde beim vierten Saisonwochenende von einer ordentlichen Erkältung heimgesucht!

© Gold & Goose Willkommen in Cremona © Gold & Goose Valentin Debise und Lucas Mahias © Gold & Goose Masiá, Manzi, Booth-Amos © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Jaume Masiá und Stefano Manzi © Gold & Goose Philipp Öttl und Leonardo Taccini © Gold & Goose Masiá, Manzi, Booth-Amos, Debise © Gold & Goose Cardelús, Caricasulo, Farioli © Gold & Goose Manzi, Booth-Amos, Masia © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Marcel Schrötter und Filippo Farioli © Gold & Goose Aldi Mahendra © Gold & Goose Stefano Manzi siegt in Cremona © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Debise © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Masiá © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi Zurück Weiter

Deshalb wurde der 34-Jährige am Sonntag von seiner Crew auch mit Applaus empfangen: Lowes hatte im Superpole-Race Platz 4 und im zweiten Lauf die fünfte Position erkämpft.



«Es ist großartig für das gesamte Team und mich, das Wochenende mit zwei Top-5-Platzierungen zu beenden – gerade wenn man die Umstände berücksichtigt», sagte Lowes erleichtert. «Dabei war ich am Vormittag nicht einmal sicher, ob ich überhaupt in der Lage sein würde, das Rennen zu fahren. Mit einem vierten und einem fünften Platz davonzukommen, fühlt sich absolut mega an. So wie ich mich am Samstag und Sonntag fühlte, war das kein Selbstgänger. Das ist alles dem großartigen Job des Teams zu verdanken, das mir ein sehr starkes Paket gegeben hat. Darauf können wir aufbauen, und ich bin mir sicher, dass wir in Most wieder mitmischen können.»