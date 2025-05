SBK-WM in Most: Ungewohnter Termin, was wann passiert

Die Superbike-WM gastiert am Wochenende in Most

Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2025 in Most unweit der deutschen Grenze. Zeitpunkt und Zeitplan des fünften Saisonmeetings weichen von früheren Events ab.

Das Meeting der Superbike-WM im tschechischen Most findet in diesem Jahr ungewohnt früh statt. Das dritte Juli-Wochenende war ursprünglich auch für 2025 vorgesehen, doch an diesem (18.–20.) findet die MotoGP-WM in Brünn statt, zudem Mitte Juli und Mitte August die MotoGP-Events auf dem relativ naheliegenden Sachsenring in Deutschland und Red Bull Ring in Österreich. Deshalb wurde der SBK-Event in Most auf Mitte Mai vorgezogen.

Zum bereits fünften Male gastiert die seriennahe-Weltmeisterschaft auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky. Wie in Assen reisen traditionell auch viele deutschsprachige Superbike-Fans nach Most. Durch die Nähe zur Grenze zu Sachsen ist die tschechische Piste gut erreichbar. Am Start stehen die Top-Kategorie sowie die beiden Supersport-Serien. Die Frauen-WM pausiert bis Donington Park Mitte Juli.

Abweichend zum Standard-Zeitplan beginnen die einzelnen Veranstaltungstage mit der Supersport-WM und enden mit der 300er-Kategorie – sonst umgekehrt. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Freitag in der Superpole der Supersport-WM um 13:55 Uhr. Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM finden am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr statt.