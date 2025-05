Most: Verbesserungen an Strecke und Infrastruktur

Das Autodrom Most erwartet in einer Woche die Superbike-WM 2025

Am kommenden Wochenende findet auf dem Autodrom Most das fünfte Meeting der Superbike-WM 2025 statt. Die Piste unweit der deutschen Grenze erfuhr in den vergangenen Monate zahlreiche Verbesserungen.

Seit 2021 gastiert die Superbike-Weltmeisterschaft im nordtschechischen Most. Los ging es damals Anfang August, danach rückte man in den Juli. In diesem Jahr wird der Event bereits vom 16. bis 18. Mai die fünfte Station der zwölfteiligen Serie sein.

Strecke und Infrastruktur des Autodroms Most boten immer wieder Stoff für Diskussionen, doch muss man den Verantwortlichen ein großes Engagement für ständige Verbesserungen, wenngleich im Rahmen der geografischen Möglichkeiten, attestieren.

Die erste der aktuellen Verbesserungen für die Veranstaltungen 2025 (weitere Großveranstaltungen sind der Truck Prix inklusive der europäischen NASCAR vom 29. bis 31. August und «The Most Classic» für Liebhaber von Oldtimern und historischen Fahrzeugen inklusive des Histo-Cups vom 3. bis 5. Oktober) kommt den Fans zugute. Um den Besuchern ein besseres Erlebnis zu bieten, wurde ein neues Beschallungssystem für die Zuschauerbereiche installiert.

Ein weiterer Punkt der selbst auferlegten Arbeitsaufgabenliste betrifft Ausbesserungsarbeiten am Streckenbelag. Um auch in den am stärksten beanspruchten Abschnitten eine hohe Qualität des Belags zu gewährleisten, wurden in den Kurven T1, T2, T7 und T21 Ausbesserungsarbeiten durchgeführt.

Profitieren werden von den Kosmetikarbeiten auch Fotografen und Filmer. So werden zwischen den Kurven T8 und T12 zusätzliche Leitplanken errichtet, was deren Sicherheit verbessern wird und ihnen einen sicheren Zugang zu bisher unzugänglichen Bereichen ermöglicht.

Neu sind auch LED-Tafeln, darunter ein Startgerät und ein LCS (Light Control System), das Echtzeitinformationen ermöglicht. Diese Arbeiten umfassten auch eine umfangreiche Überarbeitung und Erweiterung des Glasfasernetzes, das nun nicht nur Fernsehteams, sondern auch Zeitnehmern und anderen Kunden zur Verfügung steht. Das System ist online mit einem spanischen Anbieter verbunden, sodass im Falle einer Störung sofort Abhilfe geschafft werden kann. In Zusammenarbeit mit dem Kamerasystem wird das neue System auch in der Lage sein, Maschinen, die die Lärmgrenzen überschreiten, besser zu erkennen.

Auch das Kamerasystem wurde modernisiert und hilft, die Geschwindigkeit der Wiedergabe von Vorfällen zu verbessern, was die Fähigkeit der Sportkommissare unterstützen wird, bei Sicherheitsrisiken, Verletzungsmeldungen oder sogar Regelverstößen korrekte und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Es wurden auch drei weitere Zeitmessschleifen installiert, die die Kontrolle der Verzögerungsschranken, der Long-Lap und der Boxengasse effizienter machen. Gleichzeitig wurde der Zeitmessungsraum aufgerüstet und schallgedämmt.