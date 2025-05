Most, Lauf 1: Toprak souverän, erste Punkte für Rea

Den ersten Lauf der Superbike-WM 2025 in Most gewann souverän Toprak Razgatlioglu. Der angeschlagene Nicolò Bulega (Ducati) biss auf die Zähne und betrieb erfolgreich Schadensbegrenzung. Jonathan Rea bester Yamaha-Pilot.

In der Superpole hatte sich Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem Türken starteten WM-Leader Nicolò Bulega und Danilo Petrucci (beide Ducati) in den ersten Lauf. Dominique Aegerter (Yamaha) kam im Qualifying nicht über Startplatz 19 hinaus.

Das Wetter bei Rennstart um 14 Uhr war mit 16 Grad Celsius frisch, ebenso der Wind, aber die Wolken machten dem blauen Himmel Platz und die Sonne schien.

Den Start gewann Bulega, an dessen Hinterrad sich Razgatlioglu klemmte. Im ersten Renndrittel konnte Petrucci den beiden derzeit besten Superbike-Piloten noch folgen, musste dann aber abreißen lassen. Auf der Bremse holte sich Razgatlioglu in Kurve 1 der fünften Runde die Führung von Bulega, wobei der Italiener die Pace des BMW-Piloten aber weiter mitgehen konnte.

Erst als Razgatlioglu in Runde 10 die Pace forcierte und in 1:31,109 min die schnellste Rennrunde fuhr, büßte Bulega Kurve um Kurve einige Meter auf den Weltmeister ein. Nach 22 Runden kreuzte Razgatlioglu souverän mit 6 sec Vorsprung als Sieger die Ziellinie. Mit Bulega auf Platz 2 und Petrucci als Dritter entsprach das Podium der ersten Startreihe.

Um Platz 4 entbrannte ein Bruderduell zwischen Alex und Sam Lowes, das der Bimota-Pilot am Ende für sich entschied. Es ist das bisher beste Finish der neuen KB998. Die beste Honda brachte Iker Lecuona auf der siebten Position ins Ziel.

Im hinteren Feld begann das Rennen turbulent. Álvaro Bautista (Ducati) wurde in der zweiten Kurve offenbar vom gestürzten Michael van der Mark (BMW) angerempelt, weshalb der Spanier Andrea Locatelli (Yamaha) unabsichtlich zu Fall brachte. Mit einem Blitzstart reihte sich wiederum Jonathan Rea auf Platz 6 ein.

Im Verlauf des Rennens arbeitete sich Bautista sehenswert von außerhalb der Top-15 bis auf Platz 5 nach vorn. Für den noch immer noch angeschlagenen Rea ging es dagegen auf die zehnte Position zurück. Weil aber Locatelli gestürzt war und Remy Gardner eine Durchfahrtstrafe absolvieren musste, wurde der Nordire bester Yamaha-Pilot. Es sind sind die ersten WM-Punkte des sechsfachen Weltmeisters in der Superbike-WM 2025

Dominique Aegerter (Yamaha) fuhr als 13. ein unauffälliges Rennen.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Petrucci in die erste Kurve. Dann Alex und Sam Lowes, Montella und Rea. Im hinteren Feld berühren sich Bautista und Locatelli – der Italiener stürzt und auch van der Mark



Runde 1: Bulega 0,2 sec vor Razgatlioglu und 0,6 sec vor Petrucci. Lecuona Siebter, Aegerter auf 13, Bautista 16. Van der Mark an der Box.



Runde 2: Die Top-2 setzen sich ab. Bulega in 1:31,199 min minimal schneller als Razgatlioglu. Alex Lowes (4.) hält seinen Bruder Sam in Schach. Lecuona vorbei an Rea auf Platz 6. Aegerter auf 15.



Runde 3: Petrucci (3.) schon 1,2 sec hinter den Top-2. Gardner tritt seine Durchfahrtsstrafe an und fällt ans Ende des Feldes zurück.



Runde 4: Bulega unter Druck von Razgatlioglu. Sam vorbei an Alex auf Platz 4.



Runde 5: Razgatlioglu bremst Bulega in Kurve 1 aus und übernimmt die Führung. Am Ende der Runde hat sich der BMW-Pilot bereits um einige Meter abgesetzt. Rea ist hinter Montella auf Platz 8 zurückgefallen. Bautista Zwölfter.



Runde 6: Die Top-4 mit 1:31,7 min. Bautista Zehnter. Aegerter kämpft mit Vickers und Redding um Platz 14.



Runde 7: Keine Änderung in den Top-6



Runde 8: Razgatlioglu 0,4 sec vor Bulega und 2,3 sec vor Petrucci. Vierge (8.) und Bautista (9.) vorbei an Rea (10.)



Runde 9: Schnellste Runde Razgatlioglu in 1:31,118 min, aber Bulega nur geringfügig langsamer. Bassani (11.) holt zu Rea auf.



Runde 10: Razgatlioglu in 1:31,109 min um eine Sekunde vor Bulega. Petrucci 3,8 sec zurück. Montella, Bautista und Vierge kämpfen um Platz 7.



Runde 11: Alex Lowes holt sich Platz 4 von seinem Bruder zurück.



Runde 12: Bulega 1,6 sec hinter Razgatlioglu.



Runde 13: Nur Razgatlioglu und Bulega fahren noch unter 1:32 min. Aegerter hinter Redding auf 15.



Runde 14: Bautista vorbei an Vierge auf Platz 8 – jetzt knöpft sich der Ducati-Werkspilot Rookie Yari Montella vor.



Runde 15: Bautista (7.) vorbei am Italiener.



Runde 16: Razgatlioglu 2,8 sec vor Bulega und 6,5 sec vor Petrucci. Bautista holt in großen Schritten auf Lecuona (6.) auf. Rea gerät unter Druck von Gerloff.



Runde 17: Aegerter (15.) mit Anschluss bis Redding auf Platz 13.



Runde 18: Bulega nur noch mit 1:32 min, aber Platz 2 ist ihm sicher. Bautista hat sich Platz 6 von Lecuona geschnappt. Nun startet er die Jagd auf Sam Lowes (5.).



Runde 19: Nur Razgatlioglu fährt noch 1:31 min. Bautista (6.) eine Sekunde hinter Lowes.



Runde 20: Keine Veränderung in den Top-6.



Runde 21: Razgatlioglu 5 sec vor Bulega. Bautista am Hinterrad von Sam Lowes.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt souverän vor Bulega und Petrucci. Alex Lowes mit dem besten Bimota-Finish auf Platz 4. Bautista (5.) hat sich Sam Lowes geschnappt. Aegerter auf 13.