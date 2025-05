Lowes auf dem Vormarsch: Ducati entfaltet Potenzial

Marc-VDS-Pilot Sam Lowes sammelte bei der Superbike-WM in Most satte 29 Punkte und stellte nach dem finalen Rennen klar, dass für ihn mit seiner Ducati Panigale V4R noch deutlich mehr möglich ist.

Ducati-Pilot Sam Lowes erlebte bei der Superbike-WM in Most ein weiteres gutes Wochenende und bestätigte den positiven Trend von Assen und Cremona. In den drei Rennen sammelte Lowes satte 29 Punkte und arbeitete sich damit bis auf 24 Zähler an Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli heran, der aktuell WM-Fünfter ist. Most war für Lowes das bisher erfolgreichste Superbike-Wochenende in Bezug auf die Punkteausbeute.

«Ich bin wirklich happy. Das stärkt mein Selbstvertrauen», freute sich Lowes nach dem finalen Rennen. Das Autodrom Most verlangte ihm aber einiges ab: «An diesem Wochenende fiel es mir aber ein bisschen schwerer. Der Kurs ist wirklich anspruchsvoll.»

«Er verlangt nach dem klassischen Superbike-Fahrstil. Er ist ein bisschen kleiner und man beschleunigt oft aus den niedrigen Gängen, während man sich noch in Schräglage befindet. Mir fehlt noch etwas die Erfahrung mit dem Superbike. Ich muss noch etwas intensiver mit dem Grip in Schräglage spielen. Doch ich war mit dem Schritt von Samstag zu Sonntag sehr zufrieden», erklärte Lowes und lobte die Arbeit seiner Crew.

Im Sonntags-Rennen kämpfte Lowes rundenlang mit Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci um den dritten Platz. «Im finalen Rennen war es eng zwischen Danilo und mir. Gegen Rennende war er jedoch etwas schneller», würdigte Lowes die Leistung des Italieners.

Mit konstanten Top-5-Ergebnissen hat sich Lowes als einer der Topfahrer der Superbike-WM etabliert. Er erwartet, dass noch deutlich mehr Potenzial vorhanden ist – vor allem dann, wenn es auf die Strecken geht, die er besser kennt.

«Das Paket der Ducati ist stark», unterstrich Lowes. «Ich habe das Gefühl, mich verbessert zu haben, doch es ist noch nicht so wie in der Moto2, als es gut lief und ich das Maximum aus dem Motorrad herausholen konnte.»

«Im Moment bin ich zufrieden, doch ich weiß, dass ich noch mehr kann. Ich muss es öfter aufs Podium schaffen. Doch es lief hier deutlich besser als im Vorjahr, als ich mich verletzte», erinnerte sich Lowes an seinen spektakulären Sturz in Kurve 1.