Tito Rabat und Motoxracing Yamaha: Sofortige Trennung 20.05.2025 - 12:12 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Tito Rabat

Nach dem Superbike-Meeting in Most gaben Motoxracing Yamaha und Tito Rabat die einvernehmliche Trennung bekannt. Der Spanier stand von Beginn an deutlich im Schatten seines Teamkollegen.