Garrett Gerloff (Kawasaki): «Dann sähe es anders aus»

Als einziger Kawasaki-Pilot in der Superbike-WM 2025 hat es Garrett Gerloff nicht leicht. Sein Einsatz und seine bedingungslose Loyalität wurden mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Wie das Schwesterteam Bimota by KRT – das Kürzel steht für Kawasaki Racing Team – mit Alex Lowes und Axel Bassani, bestätigte auch das offizielle Werksteam Kawasaki Puccetti Racing seinen diesjährigen Fahrer Garrett Gerloff frühzeitig für die Superbike-WM 2026. Der 29-Jährige fährt seit 2020 in der Weltmeisterschaft, seine erste Saison mit der ZX-10RR droht jedoch seine bisher schlechteste zu werden. Nach sechs von zwölf Meetings belegt der Texaner mit 40 Punkten den 17. Rang.

Gerloff betrachtet seine Performance realistisch und selbstkritisch ein. «Das Motorrad passt immer besser zu mir, und ich finde ständig Dinge, die ich anders machen und verbessern kann. Ich bin aber immer noch weit von meinem Ziel entfernt», weiß der Kawasaki-Pilot. «Ich habe noch einen langen Weg vor mir und versuche, so gut wie möglich zu fahren und das Beste aus dem Motorrad herauszuholen. In diesem Jahr haben alle Teams solche Fortschritte erzielt, dass ich das Gefühl habe, wenn ich schon 2024 hier gewesen wäre, würde es anders aussehen. Ich denke, es würde viel besser aussehen, aber so ist das Spiel nun einmal. Es gab dieses Jahr einige Male, in denen ich ähnliche oder bessere Rundenzeiten als Alex im letzten Jahr gefahren bin, aber ich bin immer noch außerhalb der Top-10. Das macht es schwierig, weil ich das sehe und denke: Okay, ich bin nicht schlecht, aber dann ist meine Position immer noch weit von dem entfernt, wo ich sein möchte und wo wir sein müssen.»

Ein Nachteil für Gerloff: Als einziger Kawasaki-Pilot kann er keine aktuellen Daten mit einem Team- oder Markenkollegen teilen, um gemeinsam schnellere Fortschritte zu erzielen. «Ich habe mir immer die Vergleiche der letzten vier Jahre angesehen. Manchmal ist man trotzdem verwirrt und weiß nicht, wie man eine Veränderung vornehmen oder sich in einem Bereich verbessern kann, in dem ein anderer Fahrer besser ist», erklärte der US-Amerikaner. «Zum Beispiel konnte ich auf Phillip Island meine Daten nicht mit denen von Alex vom Vorjahr vergleichen, weil sich die Bedingungen schnell ändern; auf der Startgeraden kann man einen Gegenwind von 20 km/h haben, aber in diesem Jahr hatten wir einen Rückenwind von 20 km/h, sodass der Vergleich der Daten zu falschen Ergebnissen führt.»