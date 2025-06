Paukenschlag: Trennung von Mackenzie und MIE Honda

Bei Halbzeit der Superbike-WM 2025 geben Petronas MIE Honda und Tarran Mackenzie in einer gemeinsamen Erklärung die einvernehmliche Trennung bekannt – kommt Tito Rabat?

Seit drei Jahren fährt Tarran Mackenzie für das Honda-Team der Japanerin Midori Moriwaki. Mit dem Sensationssieg im Supersport-Rennen in Most 2023 verdiente sich der Engländer den Aufstieg in die Superbike-WM 2024. Erfolge waren rar – saisonübergreifend holte der 29-Jährige aus Stirling in 44 Rennen lediglich 16 WM-Punkte. Dennoch war nie ein böses Wort oder Kritik von Mackenzie über das nicht konkurrenzfähige Paket von Petronas MIE Honda zu hören.

In diesem Stil erfolgt nun auch die Trennung bei Saisonhalbzeit der Superbike-WM 2025. Keine Schlammschlacht und keine Vorwürfe sind in der gemeinsamen Erklärung zu finden.

«Zuerst möchte ich mich bei Midori, Sandro und dem gesamten Petronas MIE Racing Honda Team bedanken. Auch wenn es manchmal schwierig war, gab es viele positive Momente, darunter der Supersport-Sieg in Most – der erste Rennsieg des Teams überhaupt – und auch Assen in diesem Jahr, wo ich in jedem Rennen unter die Top-10 kam und Punkte holte», zählte Mackenzie die wenigen Höhepunkte der gemeinsamen Zeit auf. «Ich bin Midori sehr dankbar, dass sie mir die große Chance gegeben hat, in dieses Fahrerlager zu kommen. Ich habe immer versucht, 100 Prozent zu geben und mich maximal anzustrengen, aber vielleicht kann eine neue Perspektive sowohl für das Team als auch für meine eigene Karriere als Fahrer von Vorteil sein.»

«Tarran wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen und in der Geschichte unseres Teams einnehmen», versicherte Midori Moriwaki. «Wir haben gemeinsam Herausforderungen gemeistert und auch großartige Momente geteilt, nicht zuletzt den fantastischen Sieg in Most. Er ist ein großartiger Fahrer und ein echter Profi. Es ist nie leicht, Abschied zu nehmen, aber wir tun dies mit großem Respekt und Zuneigung und wünschen ihm von ganzem Herzen alles Gute für den nächsten Abschnitt seiner Karriere.»

Für die restliche Saison muss Moriwaki einen Ersatzfahrer verpflichten. Viel spricht dafür, dass Tito Rabat die verwaiste CBR1000RR-R übernehmen könnte. Der Spanier ist nach der Trennung von Motoxracing Yamaha keine neue Verpflichtung eingegangen und nahm am Mittwoch für das Honda-Team am Track-Day auf dem Balaton Park Circuit teil.