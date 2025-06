Kawasaki und Garrett Gerloff machen 2026 weiter

Das erste Jahr als Kawasaki-Werksteam verläuft für Puccetti Racing bisher nicht wie erhofft, doch Team und Fahrer Garrett Gerloff sprachen sich für die Superbike-WM 2026 gegenseitig das Vertrauen aus.

Weil das bisherige Kawasaki-Werksteam 2025 die Superbike-Rückkehr von Bimota organisiert, sprang das bisherige Kundenteam Puccetti Racing in die Bresche und übernahm den offiziellen Auftritt des japanischen Herstellers. Als Fahrer wurde mit Garrett Gerloff ein etablierter Pilot verpflichtet, der zuvor mit Yamaha und BMW acht Podestplätze eingefahren hatte.

Doch erst in Misano, dem sechsten von zwölf Saisonmeetings, erreichte der US-Amerikaner im zweiten Lauf als Achter das erste einstellige Ergebnis. In der Gesamtwertung belegt der 29-Jährige mit 40 WM-Punkten den 17. Rang – so hatte sich das Teamchef Manuel Puccetti nicht vorgestellt.

Doch der gegenseitige Respekt ist groß und ein Aufwärtstrend erkennbar. Am Donnerstag gab Kawasaki die Vertragsverlängerung mit dem Texaner für die Superbike-WM 2026 bekannt.

«Es ist eine Freude, weiterhin mit Garrett zusammenzuarbeiten. Aus unserer Sicht ist er ein echter Top-Pilot, auf dem gleichen Niveau wie die Spitzenfahrer. Wir sind super zufrieden mit der Zusammenarbeit, denn er ist ein verdammt netter Kerl», kommentierte Puccetti, der das Licht am Ende des Tunnels sieht. «Ich denke, wir werden immer bessere Ergebnisse erzielen. Wir haben uns dieses Jahr kontinuierlich verbessert, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr einen großen Schritt nach vorn machen und immer besser werden. Seit ich mit Kawasaki zusammenarbeite, habe ich bei neuen Fahrern immer wieder gesehen, dass sich ihr Speed und ihre Performance kontinuierlich steigert.»

Ein zweites Jahr mit demselben Team und Motorrad sieht auch Gerloff als Schlüssel zum Erfolg. «Es wird schön sein, mit dem gleichen Projekt und den gleichen Leuten weiterzumachen, ohne etwas Grundlegendes neu lernen zu müssen. Für 2026 bin ich mir sicher, dass das positiv für uns sein wird», meinte der Texaner. «Ich habe Vertrauen in das Team und alles, was wir bisher geleistet haben. Wir machen Fortschritte, auch wenn es manchmal schwierig war. Sie haben mich nie unnötig unter Druck gesetzt. Ich sehe, dass sie an das Projekt glauben und auch an mich. Ich freue mich darauf, auf dem aufzubauen, was ich über die Ninja ZX-10RR gelernt habe.»