Drohender Rücktritt von Johnny Rea: «Alles ist offen»

Jonathan Rea hat keine Zweifel an seinem Können – nur an seinem Bike

Mit der Yamaha R1 konnte sich Jonathan Rea in eineinhalb Jahren nie anfreunden, der Superbike-Rekordchampion ist für 2026 auf der Suche nach einem siegfähigen Motorrad. «Das Feuer brennt immer noch», versichert er.

«Ich möchte ein siegfähiges Bike», brachte es Jonathan Rea im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com auf den Punkt.



In anderen Worten: Er würde gerne eine Ducati pilotieren. Die Panigale V4R ist jetzt schon das schlagkräftigste Paket, das neue Modell für 2026 soll ein weiterer Schritt nach vorne sein.

Im Aruba-Werksteam kommt Rea nicht unter, die Privatteams Marc VDS (Sam Lowes) und Motocorsa (Ryan Vickers) sind besetzt. Barni will mit Danilo Petrucci und Yari Montella weitermachen. Erliegt Petrucci den Versuchungen eines Werksteams und wandert ab, geht es nur mit Montella weiter. Das Team MGM Bonovo wird laut Eigentümer Michael Galinski nach dieser Saison zusperren und bei Go Eleven könnte Rea nur unterschreiben, wenn Hauptsponsor Pata sich das wünscht und dafür aufkommt.

Der 38-Jährige ist sich seiner Situation bewusst. «Es ist zu früh, um über meine Zukunft zu reden», hielt Rea fest. «Aber natürlich habe ich zuletzt viel darüber nachgedacht, was ich machen könnte, was als nächstes kommt. Zwischen Donington und Balaton, oder sicher während der folgenden Sommerpause, werde ich mehr wissen. Es gibt einige verfügbare Sitze, einige Fahrer wechseln. Im Moment gibt es viel Lärm darum, es ist aber noch nichts passiert.»

Kann sich der 119-fache Laufsieger auch den Rücktritt vorstellen? «Ich bin für alles offen», bemerkte er. «Es ist der falsche Moment, darüber zu sprechen. Ich kann nur sagen: Das Feuer brennt immer noch in mir und ich habe das Gefühl, dass ich immer noch gut fahre. Wir können nur mein Potenzial nicht nutzen. So wie es momentan ist, muss ich an mich selbst glauben und abwarten.»

Johnny war nach vielversprechenden Wintertests nach seinem schweren Unfall im Februar in Australien über zwei Monate verletzt und kehrte erst Anfang Mai auf seine R1 zurück. Yamaha hat in dieser Zeit kontinuierlich an der Verbesserung des Fahrzeugs gearbeitet und unter anderem ein neues Chassis unter Super-Concession-Regeln gebracht.

Mit der Beurteilung der Fortschritte tut sich der Nordire schwer. «Nach Most fragte ich, ob ich Vergleichstests mit dem vorherigen Material fahren kann, um ein besseres Verständnis zu bekommen», erklärte Rea. «Mir wurde gesagt, dass die Richtung feststeht. Wir wussten bereits im letzten Jahr, dass eine der größten Stärken der Yamaha das Chassis ist, das ist sehr gut. Aber anstatt an den Schwächen des Motorrads zu arbeiten (dem Motor – der Autor), haben sie versucht die Stärken zu verbessern. Für mich ist die Kombination aus neuem Chassis und Schwinge sehr schwierig zu analysieren, wenn ich keine Vergleichstests auf verschiedenen Strecken fahren kann. Das Bike fühlt sich etwas anders an. Der Gefühlsunterschied ist aber größer, wenn sich die Streckentemperatur um 10 Grad Celsius verändert.»