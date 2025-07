BMW Motorrad Days 2025 mit Toprak Razgatlioglu

40.000 Besucher kamen zur 20. Ausgabe der BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen. Dabei drehte sich alles um Motorräder und die bayerische Marke. Auch Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu war vor Ort.

Nachdem die BMW Motorrad Days 2023 kurzzeitig in Berlin stattfanden, wechselte der Community-Treff der Bayern im Vorjahr wieder zurück an seinen traditionellen Standort in Garmisch-Partenkirchen. Am ersten Juli-Wochenende fand das Event dieses Jahr wieder statt. Zum 20. Mal waren die bayerischen Alpen Treffpunkt der BMW-Motorrad-Anhänger. Ab nächstem Jahr soll es im Wechsel mit der GS-Trophy veranstaltet werden.

Wie mittlerweile Tradition, wurden den Fans vor Ort zahlreiche Musikacts, Ausstellungen, Fahraktionen und Familienevents geboten. Außerdem wurden Zubehör und die Fan-Kollektion für und von BMW präsentiert. Am 5. Juli fand ein Motorrad-Korso statt, am 6. Juli lud ein Motorradgottesdienst die Besucher zum Innehalten. Auch Probefahrten und bayerische Festzelt-Folklore zählten wieder zum Programm.

Besondere Highlights für die Zuschauer waren Shows mit Stuntfahrer*innen wie Sarah Lezito und Dirk Manderbach. Obendrein gab sich Superbike-Weltmeister und nächstjähriger MotoGP-Pilot Toprak Razgatlioglu die Ehre. Der Türke führte zahlreiche Stunts mit unterschiedlichen Bikes vor – darunter auch Stoppies mit einem BMW-Polizeimotorrad.

Im letzten Jahr musste der Starpilot sein Erscheinen noch nach einem Trainingssturz absagen. Das wechselhafte Wetter tat dabei dem Andrang in diesem Jahr keinen Abbruch – rund 40.000 Besucher waren am Fuß der Zugspitze vor Ort. Dies macht es zu einem der größten Motorrad-Events im deutschsprachigen Raum.

Auf einer der zahlreichen Ausstellungsflächen werden jedes Jahr die aktuellen BMW-Serienmodelle aufgefahren. Glanzpunkt war dort dieses Jahr die Ausstellung des «Concept RR». Die Designstudie, die größtenteils die nächste Generation der S1000 RR vorwegnehmen soll, wurde im Mai auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este präsentiert und in Garmisch-Partenkirchen erstmals einem breiten Publikum gezeigt.

Zusätzlich wurden die neuesten Updates für das Modellprogramm der Bayern im kommenden Modelljahr zur Schau gestellt. Überraschungen blieben dabei aus – neue Lackierungen für R1300 GS, M1000 XR, F800 GS, F900 GS und die R12-Baureihe spielten die Hauptrolle. Zusätzlich wurde dem Publikum der überarbeitete Elektroroller CE-04 gezeigt. Auch hier blieb es bei Feinschliff, neuen Farben und geänderten Ausstattungen. Partnerfirmen und Tuner, wie Akrapovic und Wunderlich, zeigten ihr auf BMW zugeschnittenes Programm. BMW selbst wird erst später in diesem Jahr völlig neue Modelle vorstellen.