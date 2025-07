Petronas Honda: Zwei neue Fahrer für Donington Park

Nach der Trennung von Tarran Mackenzie verpflichtete Petronas Honda erwartungsgemäß Tito Rabat, doch für das Superbike-Meeting in Donington überrascht Teamchefin Midori Moriwaki auch mit einem Ersatz für Zaqhwan Zaidi.

Die Superbike-WM 2025 dürfte für Petronas Honda eine weitere Saison ohne Höhepunkte werden. Denn Tarran Mackenzie warf nach dem Meeting in Misano frustriert das Handtuch und Rookie Zaqhwan Zaidi ist der einzige Stammfahrer, der noch keinen WM-Punkt einfahren konnte.

Nachdem beim Test auf dem Balaton Park Circuit der Spanier Tito Rabat für das Team der Japanerin Midori Moriwaki anwesend war, konnte man bereits von einer Verpflichtung des 36-Jährigen als Nachfolger für den Engländer ausgehen. Rabat hatte sich nach Most von Motoxracing Yamaha getrennt und war verfügbar.



«Nachdem ich Misano verpasst habe, bin ich hochmotiviert für Donington», versicherte der Katalane. «Es ist das erste Mal, dass ich das Honda-Superbike fahre und mit dem Team arbeite, ohne jegliche Vorbereitung oder Testzeit. Es wird also nicht einfach. Ziel ist es, mich von Session zu Session so gut wie möglich zu verbessern – mal sehen, wie es läuft. Ich möchte dem Team für diese Chance danken und hoffe, dass ich der Aufgabe gewachsen bin!»



Ganz unbekannt ist die Fireblade Rabat jedoch nicht – 2022 gewann er die spanische Superbike-Serie auf Honda.

Überraschend bietet Petronas MIE für das siebte Saisonmeeting aber auch Ivo Lopes anstatt Zaidi auf. Der Malaysier bestreitet am selben Wochenende einen Lauf der Asian Road Racing Championship (ARRC) in Motegi. Der Portugiese ist ein alter Bekannter im Team, nachdem er 2024 an fünf Rennwochenenden für das deutsch-japanische Team am Start gestanden war.



«Zunächst einmal ein großes Dankeschön an das Team, dass es mir eine weitere Chance in der Weltmeisterschaft gibt», sagte der 28-Jährige. «Was Donington betrifft, kenne ich die Strecke überhaupt nicht und muss sie daher so schnell wie möglich verstehen. Ziel ist es, die Strecke optimal zu interpretieren, dem Team so gut wie möglich zu helfen und mein Bestes zu geben. Ich weiß, es wird schwer.»