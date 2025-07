Yari Montella vom Markt: Zweite SBK-Saison mit Ducati

Während viele Piloten der Superbike-WM 2025 zu Beginn der zweiten Saisonhälfte noch in der Luft hängen, hat Yari Montella seine Zukunft geklärt. Der Rookie sicherte sich eine zweite Saison mit Barni Ducati.

Im dritten Jahr arbeiten Barni Racing und Yari Montella bereits zusammen. Nach zwei Saisons in der Supersport-WM (Vizeweltmeister 2024, insgesamt sieben Siege und 19 Top-3-Ergebnisse) stieg der Italiener als Teamkollege von Danilo Petrucci in die Superbike-Kategorie auf und belegt nach sechs von zwölf Meetings mit 46 Punkten den 16. Rang. Beste Finishs sind achte Plätze, davon drei in Sprintrennen.

Für Teamchef Marco Barnabo ist die Entwicklung des 25-Jährigen positiv und verlängerte den Vertrag. Nach Nicolò Bulega im Ducati-Werksteam, Sam Lowes bei MarcVDS und Ryan Vickers bei Motocorsa sind somit bereits vier Ducati V4R für 2026 vergeben! «Wir freuen uns, das Projekt mit Yari fortzusetzen. Wir haben seit 2023 in der Supersport-WM an ihn geglaubt, und heute, in seiner ersten Superbike-Saison, zeigt er sein ganzes Potenzial», sagte Marco Barnabo. «Die Ergebnisse sprechen für sich – es gibt viel Spielraum – und Kontinuität ist der Schlüssel, um weiterzuwachsen.»

Eine weitere Saison im selben Team ist für Montella ein Glücksfall. «Ich bin froh, dass wir uns einig sind. Auch ich wollte diesen Weg, den wir 2023 begonnen haben, fortsetzen», sagte Montella erleichtert. «Ein weiteres Jahr in der Superbike-WM zu fahren, haben wir uns alle verdient. In diesem Jahr haben wir in den Rennen gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sein können. Es gibt noch viel zu tun, aber zu wissen, dass ich ein Team habe, das mich unterstützt, mich anspornt und an mich glaubt, ist von grundlegender Bedeutung.»